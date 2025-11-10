Βουπράσιο: Δικογραφία σε βάρος άνδρα για εμπορία ανθρώπων

Δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος αλλοδαπού άνδρα για εμπορία ανθρώπων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας.

Βουπράσιο: Δικογραφία σε βάρος άνδρα για εμπορία ανθρώπων Φωτογραφία αρχείου
10 Νοέ. 2025 11:30
Pelop News

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα για
εμπορία ανθρώπων.

Ειδικότερα, αλλοδαπός άνδρας, κατήγγειλε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, ότι πριν εισέλθει στην Ελλάδα, επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο και του ζήτησε εργασία.

Ο κατηγορούμενος υποσχέθηκε στο θύμα εργασία και με διάφορα προσχήματα του απέσπασε 12.500 ευρώ, αναφέροντάς του ότι του είχε βρει εργασία και χώρο φιλοξενίας.

Ο καταγγέλλων εισήλθε στη Χώρα μας και πριν δύο μήνες μετέβη οδικώς στη Βάρδα, όπου ο κατηγορούμενος με την άσκηση σωματικής βίας, παρακράτησε τα ταξιδιωτικά έγγραφα του, ζητώντας του να καταβάλλει επιπλέον χρήματα για να του τα επιστρέψει και τον εξανάγκαζε να εργάζεται ως εργάτης γης, χωρίς να του καταβάλει χρήματα για την εργασία του.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
