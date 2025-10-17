«Βουτιά» 5,8% για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έπιασε χαμηλό διμήνου

Στο «κόκκινο» για πέμπτη διαδοχική μέρα έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επηρεάστηκε από τους τραπεζικούς κλυδωνισμούς σε ΗΠΑ και Ιταλία. Ο Γενικός Δείκτης «έπεσε» αρκετά κάτω από το κρίσιμο όριο των 2.000 μονάδων, υποχωρώντας προσωρινά ακόμη και κάτω από τις 1.950 μονάδες. Οι ρευστοποιήσεις ήταν αθρόες, γεγονός που αποτυπώθηκε και από τον υψηλό τζίρο, ο οποίος ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (17/10), ο ΓΔ σημείωσε πτώση 26,24 μονάδων ή -1,3% και έκλεισε στις 1.987,52 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 1.948,59 (χαμηλό ημέρας) και των 1.990,37 μονάδων (υψηλό ημέρας). Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από την 1η Αυγούστου (1.960,06 μονάδες). Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης έχασε -5,81% και κινείται σε αρνητικά εδάφη εντός του Οκτωβρίου (-2,3%), θέτοντας υπό απειλή το σερί των 11 διαδοχικών μηνών ανόδου. Τα φετινά κέρδη του ΧΑ διαμορφώνονται σε +35,24%.

Στο -3% οι απώλειες του τραπεζικού δείκτη, καθώς δέχθηκε πιέσεις από την εύθραυστη εικόνα που παρουσιάζουν οι αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες, αλλά και οι ιταλικές. Οι ρευστοποιήσεις επεκτάθηκαν και στα blue chips, με εξαίρεση την Coca-Cola HBC, η οποία επέστρεψε πάνω από τα 40 ευρώ έχοντας διαφοροποιηθεί από το ευρύτερα αρνητικό κλίμα.

Αντίδραση έβγαλε ο ΟΠΑΠ μετά την 4ήμερη «βουτιά». Λίγο πριν τις 11:30 πέρασε μέσω του ΧΑ πακέτο 1.039.231 μετοχών του ΟΠΑΠ, σε τιμή 17,6 ευρώ ανά μετοχή, με την αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 18,29 εκατ. ευρώ. Διψήφιο «άλμα» κατέγραψε η Ελλάκτωρ, με τη διανομή έκτακτου μερίσματος 0,5 ευρώ για την χρήση 2025 να λειτουργεί ως μοχλός ανόδου για τη μετοχή.

Απόψε η αξιολόγηση της S&P

Η Standard and Poor’s ανακοινώνει απόψε την αναθεωρημένη αξιολόγησή της (rating update) για την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι η S&P βαθμολογεί το ελληνικό αξιόχρεο με «BBB» (όπως η DBRS και η Scope) και σταθερές προοπτικές (outlook). Οι επόμενες προγραμματισμένες αναθεωρήσεις είναι από την Scope στις 7 Νοεμβρίου και από την Fitch στις 14 Νοεμβρίου, με την τελευταία να αποδίδει θετικό outlook στην αξιολόγηση «BBB-» και, ως εκ τούτου, φαίνεται αρκετά πιθανό να προβεί σε αναβάθμιση. Έληξαν επίσης οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Οκτώβριο.

Παράλληλα, εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση οι 36.600 νέες μετοχές της Alpha Trust Holdings, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 21 στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 3 ευρώ ανά μετοχή. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ ανέρχεται σε 3.150.744 μετοχές.

Περιορίζονται οι απώλειες στις διεθνείς αγορές

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τη Wall Street, η οποία κινήθηκε χθες σε πτωτικό έδαφος. Νέο πεδίο κινδύνου αποτελούν οι μικρές περιφερειακές τράπεζες, όπου οι περιπτώσεις των Zions και Western Alliance που αποκάλυψαν ζημίες και πιθανές περιπτώσεις απάτης σε δάνεια, προκαλώντας νέο κύμα ανησυχίας για τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών και τις απώλειες στον τραπεζικό κλάδο. Σε ήπια θετικό έδαφος κινούνται σήμερα οι βασικοί δείκτες, απορροφώντας τους κραδασμούς που κατέγραφαν τα futures, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι προσδοκά μία «δίκαιη εμπορική συμφωνία» με την Κίνα.

«Μαζεύουν» τις αρχικές απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία είχαν επηρεαστεί σημαντικά από τους τραπεζικούς φόβους και τις εμπορικές εντάσεις στις ΗΠΑ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,6%, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -1,2%, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει -0,5%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,3%. Ο ιταλικός FTSE MIB οπισθοχωρεί κατά -1% υπό την πίεση της πρόσθετης φορολόγησης που θα επιβληθεί στις τράπεζες της χώρας. Βαριές απώλειες κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei στο -1,4% και τον κινεζικό Shenzhen Component στο -3%.

