Βουτιά στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης κάτω από τις 2.000 μονάδες – Πτώση σε τράπεζες και ευρωπαϊκές αγορές

Με ισχυρές απώλειες ξεκίνησε τη συνεδρίαση της Παρασκευής το Χρηματιστήριο Αθηνών, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 2.000 μονάδων, στον απόηχο των αρνητικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές και των πιέσεων στον τραπεζικό κλάδο.

17 Οκτ. 2025 12:09
Pelop News

Σημαντικές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης (17/10/25) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να διολισθαίνει κάτω από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.

Η αγορά κινείται σε αρνητικό κλίμα, ακολουθώντας την ισχυρή πτώση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, που επηρεάστηκαν από το χθεσινό αρνητικό κλείσιμο της Wall Street, καθώς οι ανησυχίες για την οικονομική υγεία περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ έπληξαν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 1.974,61 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,94%, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 36,15 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 2,07%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει απώλειες 1,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μόνο η Coca-Cola HBC κινείται ανοδικά (+2,35%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των Πειραιώς (-3,41%), Optima Bank (-3,12%), Eurobank (-3,00%), Aktor (-2,98%), Κύπρου (-2,82%), Εθνικής (-2,71%) και Alpha Bank (-2,47%).

Στο ταμπλό, 11 μετοχές κινούνται ανοδικά, 82 υποχωρούν και 6 παραμένουν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι Ελλάκτωρ (+6,87%) και ΣΙΔΜΑ (+5,65%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι Ίλυδα (-4,55%) και Εκτέρ (-4,21%).

«Βουτιά» και στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτώση καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία οδεύουν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλεια των τελευταίων έξι εβδομάδων. Οι επενδυτές αντιδρούν στις νέες ανησυχίες για την κατάσταση των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών, που προκάλεσαν αναταράξεις στον τραπεζικό κλάδο διεθνώς.

Στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, η Φρανκφούρτη υποχώρησε κατά 2,13%, το Λονδίνο κατά 1,43% και το Παρίσι κατά 1,20%, ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 1,5%. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες υποχωρούν συνολικά κατά 2,4%, με τις Deutsche Bank, Barclays και BNP Paribas να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δείκτης των περιφερειακών τραπεζών σημείωσε βουτιά 6,3%, μετά από ανακοινώσεις δύο τραπεζών που ενίσχυσαν τους φόβους για κρυφούς πιστωτικούς κινδύνους.
