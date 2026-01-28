«Βούτηξε» το δολάριο μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Σε χαμηλά τετραετίας η τιμή του δολαρίου

«Βούτηξε» το δολάριο μετά τις δηλώσεις Τραμπ
28 Ιαν. 2026 10:30
Pelop News

Διολισθαίνει και σήμερα, Τετάρτη 28/01/2026, το δολάριο, κινούμενο κοντά σε χαμηλά τεσσάρων ετών, μετά την υποτονική αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόσφατη αποδυνάμωσή του. Η στάση του προέδρου των ΗΠΑ πυροδότησε μαζικές ρευστοποιήσεις, ενισχύοντας σημαντικά το ευρώ, το γεν και τη στερλίνα, την ώρα που οι αγορές αναμένουν με έκδηλο ενδιαφέρον τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed.

Συγκεκριμένα, οι ισχυρές πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης ώθησαν το ευρώ πάνω από το επίπεδο του $1,2 για πρώτη φορά από το 2021. Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά την ισχύ του νομίσματος έναντι έξι κύριων ανταγωνιστών του, σημείωσε άνοδο 0,22% στα 96,114, έχοντας υποχωρήσει πάνω από 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν και άγγιξε το χαμηλό τετραετίας των 95,566 μονάδων.

Οι δηλώσεις του Τραμπ

Την Τρίτη, ερωτηθείς αν θεωρεί ότι το δολάριο έχει υποχωρήσει υπερβολικά, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αξία του νομίσματος είναι «εξαιρετική». Οι επενδυτές εξέλαβαν το σχόλιο ως σήμα για περαιτέρω πωλήσεις. Αν και οι τοποθετήσεις του Προέδρου δεν ήταν ουσιαστικά νέες, έγιναν σε μια περίοδο όπου το δολάριο δέχεται πιέσεις, ενώ οι αγορές προετοιμάζονται για μια πιθανή συντονισμένη παρέμβαση ΗΠΑ και Ιαπωνίας με σκοπό τη σταθεροποίηση του γεν.

