Τα βραστά αυγά είναι από τις πιο απλές και πρακτικές επιλογές για ένα γρήγορο γεύμα ή σνακ, καθώς προσφέρουν ποιοτική πρωτεΐνη και αρκετά βασικά μικροθρεπτικά συστατικά χωρίς να απαιτούν λάδι ή τηγάνισμα. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι, ειδικά όταν καταναλώνονται βραστά ή ποσέ, μπορούν να μπουν εύκολα σε ένα ισορροπημένο καθημερινό διατροφικό πλάνο.

Ένα μεγάλο βραστό αυγό αποδίδει περίπου 78 θερμίδες, περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, σχεδόν 5 γραμμάρια λίπους και γύρω στα 186 mg χοληστερόλης, ενώ παρέχει επίσης χολίνη, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη Α και μέταλλα όπως σίδηρο και ψευδάργυρο. Η χολίνη θεωρείται σημαντική για τη λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, ενώ η πρωτεΐνη του αυγού έχει υψηλή βιολογική αξία.

Τι κερδίζουν όσοι τρώνε βραστά αυγά κάθε μέρα

Το πρώτο όφελος από τα βραστά αυγά είναι ο εύκολος κορεσμός. Η πρωτεΐνη βοηθά πολλούς ανθρώπους να μένουν χορτάτοι για περισσότερη ώρα, κάτι που μπορεί να διευκολύνει καλύτερες επιλογές μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, επειδή ένα αυγό έχει σχετικά λίγες θερμίδες σε σχέση με την περιεκτικότητά του σε θρεπτικά συστατικά, μπορεί να λειτουργήσει ως «πυκνή» διατροφική επιλογή.

Ένα ακόμη σημαντικό κέρδος είναι η πρόσληψη πρωτεΐνης. Αν και ένα μόνο αυγό δεν αρκεί για να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά, ειδικά στο πρωινό ή σε ένα ελαφρύ γεύμα. Οι επίσημες αμερικανικές διατροφικές οδηγίες 2025-2030 συστήνουν ποικιλία πηγών πρωτεΐνης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα αυγά, μαζί με ψάρια, πουλερικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Τα βραστά αυγά προσφέρουν επίσης χολίνη, θρεπτικό συστατικό που συνδέεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη μνήμη και, σε ορισμένες φάσεις της ζωής όπως η εγκυμοσύνη, με αυξημένες ανάγκες του οργανισμού. Η χολίνη συγκεντρώνεται κυρίως στον κρόκο, κάτι που εξηγεί γιατί η πλήρης απομάκρυνσή του μειώνει και μέρος της θρεπτικής αξίας του αυγού.

Τι ισχύει για όσους έχουν υψηλή χοληστερόλη

Το ερώτημα για τα αυγά και την υψηλή χοληστερόλη παραμένει από τα πιο συχνά, όμως η εικόνα σήμερα είναι πιο σύνθετη από ό,τι παλαιότερα. Η American Heart Association σημειώνει ότι η διατροφική χοληστερόλη δεν αποτελεί πλέον τον βασικό στόχο για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου στους περισσότερους ανθρώπους· μεγαλύτερη σημασία έχει το συνολικό διατροφικό πρότυπο και ιδιαίτερα ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών.

Η Mayo Clinic αναφέρει ότι οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι μπορούν να καταναλώνουν έως και επτά αυγά την εβδομάδα χωρίς αύξηση του κινδύνου καρδιοπάθειας. Ωστόσο, για ανθρώπους με ορισμένες παθήσεις ή αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, η σύσταση μπορεί να χρειάζεται εξατομίκευση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία ίδια απάντηση για όλους.

Στην πράξη, για όσους έχουν υψηλή χοληστερόλη, οι ειδικοί δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο πώς τρώγονται τα αυγά και μέσα σε ποιο συνολικό πλάνο. Άλλο είναι ένα βραστό αυγό δίπλα σε σαλάτα, όσπρια ή ψωμί ολικής, και άλλο αυγά που συνοδεύονται συστηματικά από μπέικον, βούτυρο, λιπαρά τυριά και επεξεργασμένα αλλαντικά. Το δεύτερο μοτίβο αυξάνει πιο εύκολα τα κορεσμένα λιπαρά της ημέρας και επηρεάζει δυσμενέστερα το λιπιδαιμικό προφίλ.

Τα βραστά αυγά δεν είναι “απαγορευμένα”, αλλά θέλουν μέτρο

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα βραστά αυγά δεν χρειάζεται να αποκλείονται αυτόματα από τη διατροφή όσων έχουν υψηλή χοληστερόλη. Η πιο ασφαλής προσέγγιση είναι να εντάσσονται με μέτρο σε ένα μοντέλο διατροφής που δίνει έμφαση σε λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής, καλές πηγές λιπαρών και περιορισμό των πολύ επεξεργασμένων τροφίμων. Αυτό είναι και το πνεύμα των σύγχρονων οδηγιών.

Από εκεί και πέρα, όποιος έχει διαγνωσμένη υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιοπάθειας, σακχαρώδη διαβήτη ή λαμβάνει αγωγή για τα λιπίδια, καλό είναι να συζητά την ακριβή συχνότητα κατανάλωσης με γιατρό ή διαιτολόγο. Η ανοχή στη διατροφική χοληστερόλη διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και η εξατομίκευση παραμένει σημαντική.

Συμπέρασμα για τα βραστά αυγά και τη χοληστερόλη

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι τα βραστά αυγά μπορούν να προσφέρουν αρκετά διατροφικά οφέλη, κυρίως πρωτεΐνη, χολίνη και πολύτιμα μικροθρεπτικά συστατικά, χωρίς να θεωρούνται από μόνα τους «εχθρός» για όλους όσοι έχουν υψηλή χοληστερόλη. Η μεγάλη εικόνα παραμένει η ίδια: σημασία έχει το συνολικό μοτίβο διατροφής, η ποσότητα, οι συνοδευτικές τροφές και οι προσωπικοί παράγοντες κινδύνου.

