Μπορεί ένα απλό φρούτο να επηρεάσει σε σύντομο χρόνο τη χοληστερόλη και να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την καρδιά; Αυτό υποστηρίζουν τώρα Ιάπωνες επιστήμονες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ένα μπολ με φρέσκες φράουλες μπορεί να συνδεθεί με γρήγορη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης, περιορίζοντας παράλληλα τους παράγοντες που σχετίζονται με καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Nutritional Science.

Η αυξημένη χοληστερόλη αποτελεί έναν από τους βασικούς επιβαρυντικούς παράγοντες για την καρδιαγγειακή υγεία. Ιδιαίτερα η αυξημένη LDL χοληστερόλη συνδέεται με τη συσσώρευση λίπους στα τοιχώματα των αρτηριών, εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε στένωση των αγγείων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε σοβαρά επεισόδια όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Σύμφωνα με τους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Setsunan στην Οσάκα, οι φράουλες, χάρη στο πλούσιο θρεπτικό τους προφίλ και κυρίως στην περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C, ενδέχεται να λειτουργούν προστατευτικά απέναντι σε αυτή τη διαδικασία.

Για να εξετάσουν πόσο γρήγορα μπορεί να εμφανιστεί αυτή η επίδραση, οι επιστήμονες μελέτησαν 23 υγιείς νεαρές γυναίκες. Οι εθελόντριες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στη μία δόθηκε πουρές φράουλας 500 γραμμαρίων και στην άλλη σακχαρούχο ρόφημα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες αιμοληψίες, αρχικά μισή ώρα μετά την κατανάλωση και στη συνέχεια ανά 30 λεπτά για συνολικά τέσσερις ακόμη ώρες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσες κατανάλωσαν τον πουρέ φράουλας εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές LDL χοληστερόλης σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε το σακχαρούχο ρόφημα. Η διαφορά έγινε ορατή ήδη από την πρώτη ώρα μετά την κατανάλωση και παρέμεινε για τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά το τέλος της δοκιμασίας.

Χοληστερόλη: Γιατί οι εξετάσεις πρέπει να ξεκινούν πριν τα 30 – Τι αλλάζει με τις νέες οδηγίες

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι φράουλες αποτελούν σημαντική πηγή πολύτιμων θρεπτικών συστατικών και ότι η συστηματική κατανάλωση τέτοιων φρούτων έχει συνδεθεί και σε άλλες μελέτες με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Αν και τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι ένα μόνο τρόφιμο αρκεί από μόνο του για να αντιμετωπίσει τη χοληστερόλη, ενισχύουν την εικόνα ότι η ένταξη των φρούτων και ειδικά της φράουλας σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο μπορεί να έχει ουσιαστικά οφέλη για τις αρτηρίες και συνολικά για την καρδιαγγειακή υγεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



