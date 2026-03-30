Χοληστερόλη: Γιατί οι εξετάσεις πρέπει να ξεκινούν πριν τα 30 – Τι αλλάζει με τις νέες οδηγίες

Ένα διαδικτυακό trend που κυκλοφορεί στα social media λέει: «αν θυμάσαι τα ’90s… ήρθε η ώρα για εξετάσεις αίματος». Μπορεί να ξεκίνησε ως χιούμορ στο TikTok, όμως φαίνεται πως οι ειδικοί συμφωνούν.

Σύμφωνα με το American College of Cardiology, η παρακολούθηση της χοληστερόλης πρέπει να ξεκινά πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα – ακόμη και πριν από τα 30 έτη.

Οι νέες οδηγίες στοχεύουν στη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα οποία παραμένουν μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, με περίπου 900.000 θανάτους ετησίως μόνο στις ΗΠΑ.

Δεν μετρά μόνο η τιμή – αλλά και ο χρόνος

Η βασική αλλαγή στις νέες οδηγίες αφορά τον τρόπο που αξιολογείται η LDL cholesterol.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι:

δεν έχει σημασία μόνο πόσο υψηλή είναι η LDL σε μια στιγμή

αλλά και πόσα χρόνια παραμένει αυξημένη

Η βλάβη στα αγγεία είναι σωρευτική και μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Αυτός είναι και ο λόγος που η πρόληψη μετατοπίζεται πλέον σε νεότερες ηλικίες.

Πιο νωρίς οι εξετάσεις – Τι προτείνεται

Με βάση τα νέα δεδομένα:

Έλεγχος χοληστερόλης από την ηλικία των 10 ετών

Επανέλεγχος κάθε 5 χρόνια

Πιο συχνή παρακολούθηση σε άτομα με παράγοντες κινδύνου (όπως διαβήτης ή παχυσαρκία)

Περίπου το 25% των ενηλίκων εμφανίζει αυξημένη LDL, γεγονός που καθιστά την πρόληψη ακόμη πιο κρίσιμη.

Τα νέα όρια για την «κακή» χοληστερόλη

Οι οδηγίες πλέον δεν εφαρμόζουν μία «γενική» προσέγγιση, αλλά εστιάζουν στον εξατομικευμένο κίνδυνο:

Άτομα άνω των 30 με ≥10% κίνδυνο εμφράγματος/εγκεφαλικού: LDL κάτω από 70 mg/dL

Άτομα με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου: στόχος κάτω από 55 mg/dL

Σύμφωνα με τα Centers for Disease Control and Prevention:

τιμές άνω των 240 mg/dL θεωρούνται υψηλές

περίπου 100 mg/dL θεωρούνται φυσιολογικές

Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου

Η αύξηση της χοληστερόλης συνδέεται άμεσα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Σύμφωνα με την American Heart Association, οι κύριοι παράγοντες είναι:

Διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά

Έλλειψη άσκησης

Κάπνισμα

Παχυσαρκία

Κληρονομικότητα

Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά: πάνω από το 42% των ενηλίκων στις ΗΠΑ ζουν με παχυσαρκία, ενώ τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας ξεπερνούν το 21%.

Πώς μειώνεται ο κίνδυνος

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρόληψη δεν βασίζεται μόνο σε φάρμακα, αλλά κυρίως σε καθημερινές συνήθειες:

30 λεπτά άσκησης ημερησίως (π.χ. γρήγορο περπάτημα)

Διατήρηση υγιούς βάρους

Διακοπή καπνίσματος

Ποιοτικός ύπνος

Διατροφή με «καλά» λιπαρά (όπως σολομός και αβοκάντο)

«Μπορούμε να μειώσουμε τα εμφράγματα έως και 50%»

Ο Roger Blumenthal, ένας από τους συντάκτες των οδηγιών, εμφανίζεται αισιόδοξος: «Αν οι νέες οδηγίες εφαρμοστούν ευρέως, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες, μπορούμε να μειώσουμε τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά έως και στο μισό».

Πρόληψη από νωρίς, όφελος για μια ζωή

Το βασικό μήνυμα των νέων οδηγιών είναι σαφές: η καρδιαγγειακή υγεία δεν ξεκινά όταν εμφανιστεί το πρόβλημα, αλλά πολύ νωρίτερα.

Και ίσως τελικά το viral αστείο να κρύβει μια σοβαρή αλήθεια: η πρόληψη δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά συνήθειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



