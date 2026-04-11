Βραστά αυγά: Πόσο διατηρούνται στο ψυγείο και πότε δεν είναι ασφαλή για κατανάλωση

Απλή και θρεπτική επιλογή, αλλά με συγκεκριμένο χρόνο ζωής – Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλειά τους

auga-bapsimo
11 Απρ. 2026 18:55
Pelop News

Τα βραστά αυγά αποτελούν μια από τις πιο πρακτικές λύσεις για γρήγορο γεύμα ή σνακ, ειδικά όταν έχουν ετοιμαστεί από πριν και φυλάσσονται στο ψυγείο. Ωστόσο, όπως κάθε τρόφιμο, δεν διατηρούνται επ’ αόριστον. Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο αντέχουν, αλλά και πότε παύουν να είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Πόσο διατηρούνται στο ψυγείο

Τα βραστά αυγά μπορούν να παραμείνουν στο ψυγείο έως και 7 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποθηκευτεί σωστά. Αυτό ισχύει τόσο για αυγά με το τσόφλι όσο και για καθαρισμένα, με τα πρώτα να έχουν συνήθως μεγαλύτερη αντοχή.

Γιατί χαλάνε πιο γρήγορα από τα ωμά

Το κέλυφος του αυγού λειτουργεί ως φυσική ασπίδα απέναντι σε μικροοργανισμούς. Κατά το βράσιμο, αυτή η προστατευτική στρώση αλλοιώνεται, καθιστώντας το αυγό πιο ευάλωτο. Για τον λόγο αυτό, τα βραστά αυγά πρέπει να τοποθετούνται στο ψυγείο το συντομότερο δυνατό.

Σωστή αποθήκευση: Το «κλειδί» για μεγαλύτερη διάρκεια

Για να διατηρηθούν με ασφάλεια όσο το δυνατόν περισσότερο:

  • Τοποθετήστε τα στο ψυγείο μέσα σε λίγες ώρες από το βράσιμο
  • Φυλάξτε τα σε κλειστό δοχείο
  • Μην τα αφήνετε εκτεθειμένα στον αέρα
  • Αποφύγετε την αποθήκευση στην πόρτα του ψυγείου, όπου η θερμοκρασία μεταβάλλεται συχνά

Αν είναι ήδη καθαρισμένα, καλό είναι να καταναλωθούν πιο σύντομα.

Πότε δεν πρέπει να καταναλωθούν

Υπάρχουν σαφή σημάδια που δείχνουν ότι ένα βραστό αυγό έχει αλλοιωθεί:

  • Έντονη ή δυσάρεστη μυρωδιά
  • Γλοιώδης ή κολλώδης υφή στην επιφάνεια
  • Ασυνήθιστη γεύση

Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, το αυγό πρέπει να απορρίπτεται άμεσα.

Μετά τις 7 ημέρες: Υπάρχει κίνδυνος;

Μετά την πάροδο μίας εβδομάδας, ο κίνδυνος ανάπτυξης μικροοργανισμών αυξάνεται σημαντικά. Ακόμη κι αν το αυγό φαίνεται φυσιολογικό, η κατανάλωσή του δεν συνιστάται, καθώς το μικροβιακό φορτίο δεν είναι πάντα ορατό.

Μικρό tip που κάνει τη διαφορά

Αν δεν θυμάστε πότε βράσατε τα αυγά, είναι προτιμότερο να μην τα καταναλώσετε. Η καταγραφή της ημερομηνίας ή η κατανάλωση μέσα σε λίγες ημέρες είναι η πιο ασφαλής πρακτική.

Συμπέρασμα

Τα βραστά αυγά είναι μια εύκολη και θρεπτική επιλογή, αλλά απαιτούν σωστή διαχείριση. Διατηρούνται έως 7 ημέρες στο ψυγείο, όμως η αποθήκευση και η προσοχή στα σημάδια αλλοίωσης είναι καθοριστικής σημασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η απόρριψη είναι πάντα η ασφαλέστερη επιλογή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ