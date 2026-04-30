Βραζιλία: Φρίκη με 5χρονη που βρέθηκε θαμμένη σε τάφο από τσιμέντο

Η υπόθεση της μικρής Μαρίας Κλάρα συγκλονίζει τη Βραζιλία, καθώς τα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν ασφυκτικό θάνατο και οι αρχές ερευνούν σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση.

30 Απρ. 2026 17:49
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η υπόθεση της 5χρονης Μαρίας Κλάρα Αγκίρε Λισμπόα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε τάφο καλυμμένο με τσιμέντο, στην αυλή του σπιτιού όπου ζούσε με τη μητέρα και τον πατριό της.

Οι αρχές έχουν συλλάβει τη μητέρα του παιδιού, Λουίζα Αγκίρε Μπαρμπόσα ντα Σίλβα, και τον πατριό του, Ροντρίγκο Ριμπέιρο Ματσάντο.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν παραδεχθεί την εμπλοκή τους στο έγκλημα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Η ιατροδικαστική εξέταση καταλήγει ότι ο θάνατος της 5χρονης προήλθε από μηχανική ασφυξία που συνδέεται με την ταφή.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο εύρημα χώματος στην αναπνευστική οδό του παιδιού, στοιχείο που, σύμφωνα με την έκθεση, ενισχύει το ενδεχόμενο η μικρή να ήταν ακόμη ζωντανή τη στιγμή που θάφτηκε.

Παράλληλα, οι ειδικοί κατέγραψαν ενδείξεις τραυματισμών στο κεφάλι, οι οποίοι εκτιμάται ότι προκλήθηκαν πριν από τον θάνατο, πιθανόν από χτύπημα με αντικείμενο.

Η σορός της Μαρίας Κλάρα εντοπίστηκε περίπου στα μέσα Οκτωβρίου του 2025, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Οι καταγγελίες και η έρευνα των αρχών

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν ο παππούς της ανήλικης δήλωσε την εξαφάνισή της στις αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν ήδη ενδείξεις ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς είχαν καταγραφεί αναφορές για απειλές από τον πατριό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν και ηχητικό μήνυμα του κατηγορούμενου προς τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.

Σε αυτό, ο πατριός φέρεται να ισχυριζόταν ότι η μικρή ήταν νεκρή και ζητούσε να σταματήσει κάθε επικοινωνία.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Η μητέρα και ο πατριός της 5χρονης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές συνθήκες και απόκρυψη σορού.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν επιπλέον καταγγελίες για κακοποίηση τόσο της ανήλικης όσο και της μητέρας της.

Οι δικαστικές αρχές έχουν ορίσει νέα διαδικασία για τον Μάιο, οπότε αναμένεται να συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Βραζιλία.

