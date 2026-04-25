Βρέφος τραυματίστηκε κατά τον κατάπλου πλοίου στην Τήνο

Έπεσε από το καρότσι ενώ μεταφερόταν στις εσωτερικές σκάλες, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας

25 Απρ. 2026 20:12
Pelop News

Τραυματισμός βρέφους κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού-ταχύπλοου πλοίου στο λιμάνι της Τήνου και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το βρέφος έπεσε από το καρότσι ενώ μεταφερόταν στις εσωτερικές σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Τήνου, για ιατρική περίθαλψη, από όπου και εξήλθε. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ