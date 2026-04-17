Τραγωδία στη Βρετανία: Επτάχρονη βρέθηκε νεκρή σε λίμνη, συνελήφθη η νταντά της

Η 7χρονη είχε εξαφανιστεί ενώ βρισκόταν υπό την επίβλεψη παιδικής φροντίστριας και εντοπίστηκε αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε λίμνη σε γήπεδο γκολφ.

17 Απρ. 2026 18:37
Pelop News

Τραγωδία σημειώθηκε στη Βρετανία, όπου ένα 7χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό σε λίμνη στο Ντόνκαστερ, ενώ η γυναίκα που το πρόσεχε συνελήφθη ως ύποπτη για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια και παραμέληση ανηλίκου. Η σύλληψη έγινε μετά την εξέλιξη των ερευνών της αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ.

Η Nyla May Bradshaw, 7 ετών, βρισκόταν στις 30 Μαρτίου υπό την επίβλεψη παιδικής φροντίστριας στην περιοχή Όουστον, όταν πέρασε από άνοιγμα σε φράχτη και κατευθύνθηκε προς κοντινή δασική έκταση, όπως ακούστηκε σε προγενέστερη ακροαματική διαδικασία. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, μπρούμυτα, σε λίμνη στο Owston Golf Course, βόρεια του Ντόνκαστερ.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και στις έρευνες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, drones και αστυνομικό αεροσκάφος. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του την ίδια ημέρα.

Τι ανακοίνωσε η αστυνομία

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι γυναίκα περίπου 30 ετών συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, εν αναμονή περαιτέρω ελέγχων. Αρχικά οι Αρχές είχαν αναφέρει ότι δεν υπήρχαν ύποπτες συνθήκες, όμως η πορεία της έρευνας οδήγησε στη σύλληψη.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Gary Magnay δήλωσε ότι η απώλεια της Nyla May είχε τεράστιο συναισθηματικό αντίκτυπο στην οικογένεια και στην τοπική κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι η αστυνομία συνεχίζει να στηρίζει τους οικείους της ενώ η έρευνα προχωρά. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να αποφύγει δημοσιεύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μελλοντικές δικαστικές διαδικασίες.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή

Σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία είχε γίνει γνωστό ότι η 7χρονη ήταν μη λεκτική και είχε διαγνωστεί με αυτισμό. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί οριστικά, ενώ πλήρης εξέταση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται και οι βρετανικές αρχές αποφεύγουν προς το παρόν οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο νερό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ