Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από σοβαρό τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο στη Βρετανία, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένα στρατιωτικό Land Rover Defender ανατρέπεται έπειτα από απότομο ελιγμό αποφυγής. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιανουαρίου στην A43 στο Hulcote του Northamptonshire, όταν το στρατιωτικό όχημα, που κινούνταν σε νηοπομπή και ρυμουλκούσε τρέιλερ, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα Audi Q2 που άλλαξε λωρίδα την τελευταία στιγμή για να πάρει έξοδο.

Στο βίντεο φαίνεται ότι ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση, όμως ο απότομος ελιγμός αποσταθεροποιεί το όχημα και το τρέιλερ, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί και να ανατραπεί επανειλημμένα στο οδόστρωμα. Η αστυνομία του Northamptonshire χαρακτήρισε το τροχαίο «εντελώς αποτρέψιμο».

🇬🇧 Driver avoids jail after crash that overturned a military convoy vehicle and left soldier with broken back Crenguta Aruxandei, 44, received a six-month suspended prison sentence, a 12-month driving ban, and a £154 victim surcharge after a collision in which a military Land… pic.twitter.com/PUD1V11YOd — Visegrád 24 (@visegrad24) April 17, 2026

Από το ατύχημα, ο 36χρονος οδηγός του στρατιωτικού οχήματος εκτινάχθηκε από το Land Rover και υπέστη ύποπτο κάταγμα στην πλάτη, ενώ ο 31χρονος συνεπιβάτης του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Η οδηγός του Audi, η 44χρονη Κρενγκούτα Αρουξαντέι, παραδέχθηκε δύο κατηγορίες για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από απρόσεκτη οδήγηση. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή για 18 μήνες, στέρηση άδειας οδήγησης για 12 μήνες, ενώ θα πρέπει να περάσει και εκτεταμένη επανεξέταση για να μπορέσει να ξαναοδηγήσει. Της επιβλήθηκε επίσης επιβάρυνση 154 λιρών.

