Η στιγμή που στρατιωτικό όχημα ανατρέπεται σε αυτοκινητόδρομο στη Βρετανία ΒΙΝΤΕΟ

Το στρατιωτικό Land Rover έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας, όταν οδηγός προπορευόμενου οχήματος επιχείρησε τελευταία στιγμή να πάρει έξοδο.

17 Απρ. 2026 18:04
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από σοβαρό τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο στη Βρετανία, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένα στρατιωτικό Land Rover Defender ανατρέπεται έπειτα από απότομο ελιγμό αποφυγής. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιανουαρίου στην A43 στο Hulcote του Northamptonshire, όταν το στρατιωτικό όχημα, που κινούνταν σε νηοπομπή και ρυμουλκούσε τρέιλερ, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα Audi Q2 που άλλαξε λωρίδα την τελευταία στιγμή για να πάρει έξοδο.

Στο βίντεο φαίνεται ότι ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση, όμως ο απότομος ελιγμός αποσταθεροποιεί το όχημα και το τρέιλερ, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί και να ανατραπεί επανειλημμένα στο οδόστρωμα. Η αστυνομία του Northamptonshire χαρακτήρισε το τροχαίο «εντελώς αποτρέψιμο».

Από το ατύχημα, ο 36χρονος οδηγός του στρατιωτικού οχήματος εκτινάχθηκε από το Land Rover και υπέστη ύποπτο κάταγμα στην πλάτη, ενώ ο 31χρονος συνεπιβάτης του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Η οδηγός του Audi, η 44χρονη Κρενγκούτα Αρουξαντέι, παραδέχθηκε δύο κατηγορίες για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από απρόσεκτη οδήγηση. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή για 18 μήνες, στέρηση άδειας οδήγησης για 12 μήνες, ενώ θα πρέπει να περάσει και εκτεταμένη επανεξέταση για να μπορέσει να ξαναοδηγήσει. Της επιβλήθηκε επίσης επιβάρυνση 154 λιρών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:54 Αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης
21:45 Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 22 εκατ. ευρώ
21:33 Αυτοί είναι οι νέοι τρόποι ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ, σιγά-σιγά ξεχάστε τις κάρτες
21:24 Αποκάλυψη Bloomberg: Ελλάδα και Γαλλία ανανεώνουν για άλλα πέντε χρόνια την αμυντική συμφωνία
21:13 Αγρίνιο: Συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τι αναφέρει η Αστυνομία
21:00 «Η παχυσαρκία είναι νόσος, όχι επιλογή» – Τι λέει στην «Π» ο ενδοκρινολόγος Διονύση Χαρτουμπέκη
20:55 Πάτρα: Συμπλοκή ανηλίκων, κλήθηκε η Αστυνομία αλλά είχαν εξαφανιστεί! ΦΩΤΟ
20:39 Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων: Εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
20:30 Τέμπη: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο ελεγκτής που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος
20:21 Ντόναλντ Τραμπ: Αναμένω συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δύο μέρες
20:11 Ερωτηματικά και θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο
20:00 Πάτρα: Αύξηση 20% στα ενοίκια την τελευταία τριετία – Τι λένε παράγοντες της αγοράς
19:51 Καιρός: Αλλάζει, έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
19:41 Ισόβια τέσσερις φορές και επιπλέον κάθειρξη 80 ετών στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του
19:30 Το κάλεσμα του πρόεδρου του ΝΟΠ για τις δυο κρίσιμες μάχες
19:20 Οι 8 καλύτερες παραλίες της Λέσβου: Από την Πέτρα στον Μόλυβο και τον Άγιο Ερμογένη
19:11 Πετρέλαιο: Σε ελεύθερη πτώση μετά την είδηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ
19:00 Πικρές αλήθειες από τον Νίκο Καρανίκα
18:51 Αγγελόπουλος στον peloponisos FM: «Σημαντική η έδρα, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας»
18:47 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 1,50% και επιστροφή πάνω από τις 2.300 μονάδες
