Βρετανία: Χιονισμένο τοπίο το Λονδίνο – ΒΙΝΤΕΟ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα στο Λονδίνο, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει κίτρινο συναγερμό μέχρι και σήμερα Δευτέρα 12/12. Η προειδοποίηση αφορά κυρίως τη Σκωτία, το Λονδίνο και τη νοτιοδυτική Αγγλία, όπου υπάρχουν προβλέψεις για βουτιά της θερμοκρασίας έως και 15 βαθμούς.

Τα χιόνια έχουν ήδη δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις, με όλες τις πτήσεις χθες από και προς το αεροδρόμιο Stansted να ακυρώνονται.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του BBC Sarah Keith-Lucas, «μετά από αυτό το πολύ κρύο ξεκίνημα, οι θερμοκρασίες θα δυσκολευτούν να ξεπεράσουν κατά τόπους το μηδέν». Όπως είπε η ψυχρή περίοδος θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα λόγω πάγου, χιονοβροχών και παγετού.

Ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), ο οποίος έχει εκδώσει συναγερμό για ψυχρό καιρό μέχρι την Παρασκευή, συμβουλεύει τους κατοίκους να παραμείνουν σε ζεστά μέρη και να προσέχουν κυρίως τις ευάλωτες ομάδες.

Westminster is looking pretty magical tonight in the fresh, new snow ❄️ #London

Η National Highways κάνει έκκληση στους Λονδρέζους να μετακινούνται μόνο αν είναι ανάγκη και να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην οδήγηση. Το Κεντ χτυπήθηκε ιδιαίτερα από την κακοκαιρία με το χιόνι να επηρεάζει σοβαρά τον αυτοκινητόδρομο Μ2 και τμήματα του M20.

Not every evening you can do this on a hill in #London.

Thanks #londonsnow. pic.twitter.com/Ad06MbV7EW

— Hugh Carter (@Hugh_Carter_) December 11, 2022