Βρετανία: Δύο θάνατοι και 11 σοβαρά περιστατικά μετά από ξέσπασμα μηνιγγίτιδας

Οι υγειονομικές αρχές στη νοτιοανατολική Αγγλία παρακολουθούν στενά το ξέσπασμα διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου στην περιοχή του Κάντερμπερι, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει προληπτικές παρεμβάσεις και ιχνηλάτηση επαφών.

16 Μαρ. 2026 11:10
Pelop News

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ξέσπασμα διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου στην περιοχή του Κάντερμπερι, στο Κεντ της Βρετανίας, ενώ άλλοι 11 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς είναι ηλικίας 18 έως 21 ετών, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και φοιτητές του University of Kent.

Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε ότι ένας από τους δύο νεκρούς ήταν φοιτητής του ιδρύματος, ενώ η UK Health Security Agency έχει ήδη αποστείλει ενημερώσεις σε χιλιάδες φοιτητές, εργαζόμενους και μέλη οικογενειών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαχείριση του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών σε ορισμένους φοιτητές και ερευνούν τις στενές επαφές των κρουσμάτων, ενώ το ακριβές στέλεχος του βακτηρίου δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ