Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη σε φοιτητή εγκληματολογίας

Στη Βρετανία φοιτητής εγκληματολογίας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία μίας γυναίκας, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας της φίλης της.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο Sky News, πρόκειται για έναν 21χρονο Νάσεν Σαάντι, ο οποίος μαχαίρωσε θανάσιμα μία 34χρονη personal trainer, την Έιμι Γκρέι, και μαχαίρωσε την φίλη της, την 39χρονη Λιάν Μάιλς.

A criminology student who murdered one woman and attempted to murder another on a beach in Bournemouth has been jailed for life, with a minimum term of 39 years.

Watch the moment he was arrested⬇️https://t.co/80DVqMqxsa pic.twitter.com/Pa7TTgroFf

— Sky News (@SkyNews) March 28, 2025

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σε μία παραλία στο Ντόρσετ, στις 24 Μαΐου πέρυσι, όταν ο 21χρονος τους επιτέθηκε. Η 34χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε υπέστη 10 μαχαιριές, ενώ η φίλη της έφερε 20 τραύματα από μαχαίρι.

Ο 21χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ποινή από την οποία πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον τα 39 χρόνια. Αξιοσημείωτο για τη δικαστή της υπόθεσης, Τζάστις Κατς, ήταν ότι ο Νάσεν Σαάντι παρουσίαζε «πλήρη απουσία μεταμέλειας για τις πράξεις του» και αρνούνταν μέχρι και τελευταία στιγμή την ενοχή του.

Μίσος για τις γυναίκες

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι (εκείνη την ημέρα) είχες σχεδιάσει να δολοφονήσεις (κάποιον)…Επέλεξες την Έιμι Γκρέι και τη Λιάν Μάιλς, επειδή ήσουν δυσαρεστημένος από την κοινωνία και τις γυναίκες», είπε η δικαστής.

Και πρόσθεσε: «Φαίνεται ότι αισθανόσουν ταπεινωμένος και απορριφθείς για τις όποιες προσεγγίσεις έκανες προς τα κορίτσια, γεγονός που οδήγησε με την πάροδο του χρόνου σε μια βαθιά καταπιεσμένη οργή προς την κοινωνία και τις γυναίκες ειδικότερα».

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είσαι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος νεαρός άνδρας και θα παραμείνετε έτσι», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι ο Σαάντι σπούδαζε εγκληματολογία στο Πανεπιστήμιο Γκρίνουιτς του Λονδίνου και κάποια στιγμή έκανε ερωτήσεις στους καθηγητές του σχετικά με την αυτοάμυνα για φόνο και το πόσο καιρό το DNA παραμένει (στα θύματα και το όπλο του φόνου)

«Δεν σχεδιάζεις φόνο, έτσι δεν είναι;», τον είχε ρωτήσει ένας από τους καθηγητές του.

Ο 21χεονος συνέλεγε, επίσης, μαχαίρια και είχε ερευνήσει τοποθεσίες για να πραγματοποιήσει τη δολοφονία, είπε στους ντετέκτιβ ότι τον ενδιέφεραν τα αληθινά εγκλήματα, οι ανεξιχνίαστες υποθέσεις και οι ταινίες τρόμου.Χρησιμοποιούσε το όνομα «Ninja Killer» στον λογαριασμό του στο Snapchat.

«Με έχουν μαχαιρώσει πολλές φορές, παρακαλώ βιαστείτε»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, στους ενόρκους παίχτηκε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, το οποίο, σύμφωνα με την εισαγγελία, έδειχνε τον Σαάντι να περπατά κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου.

Οι ένορκοι άκουσαν επίσης μια ηχητική καταγραφή από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης με κραυγές και μια ανδρική φωνή γύρω στις 11.39 μ.μ. – την ώρα της επίθεσης.

Στο δικαστήριο παίχτηκε η ηχογράφηση μιας κλήσης στο 999 (αριθμός άμεσης δράσης της Βρετανίας) από τη Λιάν Μάιλς, η οποία σφάδαζε από τον πόνο στην οποία ακούστηκε να κλαίει από πόνο. «Με έχουν μαχαιρώσει πολλές φορές. Θεέ μου, ζαλίζομαι, παρακαλώ βιαστείτε, παρακαλώ βιαστείτε. Αιμορραγώ παντού, έχω μαχαιρωθεί πολλές φορές», ακούστηκε να λέει στο τηλέφωνο.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος είπε στην αστυνομία ότι μπορεί να είχε «χάσει τις αισθήσεις του» και ότι δεν θυμόταν τη χρονική περίοδο κατά την οποία έγιναν οι επιθέσεις. «Δεν είμαι υπεύθυνος και δεν έχω κανένα λόγο να επιτεθώ σε κάποιον χωρίς λόγο».

Διαβάστε επίσης

Υπόμνημα Τριαντόπουλου στην Προανακριτική: Αποχωρήσεις, αιχμές και εξώδικο «φωτιά» της Μαρίας Καρυστιανού

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Μιανμάρ μετά τα 7,7 Ρίχτερ, η σπάνια έκκληση από τη χούντα ΒΙΝΤΕΟ

Αυτοψία στην Πατρών – Πύργου από τον νέο υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα: Βήμα – βήμα σε όλα τα εργοτάξια

«Βροχή» επιδομάτων τη Δευτέρα: Ποιοι πληρώνονται και τι αλλάζει με την προπληρωμένη κάρτα

Δένδιας: Αυξήσεις 13% έως 20% στις Ένοπλες Δυνάμεις – Το νέο μισθολόγιο και η Ατζέντα 2030

Πάτρα: SOS για την πλαζ, στην Κτηματική για παράνομες αμμοληψίες

Επαφές Φαρμάκη με την ομογένεια στη Νέα Υόρκη, αποδοχή πρόσκλησης από Ελπιδοφόρο ΦΩΤΟ

Αγορά: Πρεμιέρα για το «Καλάθι του Πάσχα», τι θα περιλαμβάνει

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News