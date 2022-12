Βρετανία: Ιστορική απεργία από νοσηλευτές και νοσηλεύτριες του NHS – Η πρώτη εδώ και 106 χρόνια ΒΙΝΤΕΟ

Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) της Βρετανίας πραγματοποιούν σήμερα την πρώτη τους απεργία σε εθνικό επίπεδο ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις,

Εκτιμάται ότι 100.000 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που εργάζονται σε 76 νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα απεργήσουν σήμερα, στην πρώτη κινητοποίηση που προχωρά το συνδικάτο τους Royal College of Nursing (RCN) από την ίδρυσή του, πριν 106 χρόνια. Η απεργία θα επαναληφθεί στις 20 Δεκεμβρίου και αφορά τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με απεργιακό κύμα αυτό τον χειμώνα, με τις κινητοποιήσεις να παραλύουν τους σιδηροδρόμους και τα ταχυδρομεία, ενώ και τα αεροδρόμια προετοιμάζονται για προβλήματα στη λειτουργία τους στη διάρκεια των Χριστουγέννων.

