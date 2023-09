Βρετανία: Λεωφορείο γεμάτο μαθητές ανατράπηκε στο Μέρσισαϊντ – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – ΒΙΝΤΕΟ

Λεωφορείο γεμάτο μαθητές ανατράπηκε σε λεωφόρο στο Μέρσισαϊντ της Βρετανίας.

Το φρικτό ατύχημα έλαβε χώρα σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 50 επιβάτες. Το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο και προσέκρουσε σε ένα κράσπεδο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να εγκλωβιστούν.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι τα παιδιά ξέφευγαν από το πίσω παράθυρο και στέκονταν στην άκρη του δρόμου, ενώ συγκλονιστικές φωτογραφίες έδειχναν το κατεστραμμένο λεωφορείο να βρίσκεται πεσμένο στο πλάι στο δρόμο.

BREAKING: Wirral University Teaching Hospital Trust has also declared a major incident after the M53 motorway crash in Merseyside, which saw a Caday Grange Grammar School bus overturn.

— Sky News (@SkyNews) September 29, 2023