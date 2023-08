Βρετανία: Ο Γκραντ Σαπς είναι ο νέος υπουργό Άμυνας

Η βρετανική κυβέρνηση όρισε σήμερα τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γκραντ Σαπς νέο υπουργό Άμυνας της χώρας, αντικαθιστώντας τον Μπεν Γουάλας, ο οποίος δήλωσε ότι ήθελε να αποχωρήσει μετά τέσσερα χρόνια στον ρόλο και ότι θα παραιτηθεί από βουλευτής στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Αυτή θα είναι η πέμπτη κυβερνητική θέση του Σαπς τον τελευταίο χρόνο, αφού υπηρέτησε σε τέσσερα διαφορετικά υπουργεία – Μεταφορών, Εσωτερικών υποθέσεων, Επιχειρήσεων και στη συνέχεια στην ενέργεια.

Ο Μπεν Γουάλας που παραιτήθηκε είχε προβληθεί ως πιθανός διάδοχος του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, η θητεία ωστόσο του οποίου παρατάθηκε κατά έναν χρόνο, είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίδρασης της Βρετανίας στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πέρυσι.

Υπό τον ίδιο, η Βρετανία παρείχε στρατιωτική βοήθεια ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων λιρών (2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων) στο Κίεβο το 2022 και έγινε η πρώτη χώρα που άρχισε να προμηθεύει την Ουκρανία με πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς τον Μάιο του τρέχοντος έτους για να βοηθήσει να τερματιστεί ο μεγαλύτερος χερσαίος πόλεμος στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Γουάλας παρέμεινε στη θέση του πέρυσι, όταν η Βρετανία πέρασε μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην πολιτική της ιστορία, με την αποχώρηση δύο πρωθυπουργών λόγω σκανδάλων και οικονομικής αναταραχής.

Η αποχώρηση του δημοφιλούς Γουάλας δυσαρέστησε κάποιους στους κόλπους του Συντηρητικού Κόμματος, ωστόσο δεν αναμένεται πως αυτό θα αλλάξει την υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας.

Στην επιστολή παραίτησης που απέστειλε ο Γουάλας σήμερα στον πρωθυπουργό της χώρας Ρίσι Σούνακ δηλώνει τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του προς την κυβέρνηση, προειδοποιώντας ταυτόχρονα τον Βρετανό πρωθυπουργό να μην αντιμετωπίζει την άμυνα ως “διακριτική δαπάνη” δεδομένου ότι ο ίδιος ήταν γνωστός υπέρμαχος της αύξησης των αμυντικών δαπανών. “Αυτό ήταν φίλοι μου. Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω αυτό το σπουδαίο έθνος”, έγραψε ο Γουάλας στην πλατφόρμα X (γνωστή ως Twitter).

