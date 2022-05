Βρετανία: Οι σεξουαλικές επαφές πιθανή αιτία μετάδοσης της «ευλογιάς των πιθήκων» 

Επιστήμονες στην Βρετανία μετά και από την εμφάνιση κρουσμάτων της «ευλογιάς των πιθήκων», κάνουν λόγο πως υπάρχει πιθανότητα να ευθύνονται οι σεξουαλικές επαφές για την μετάδοση της.

Αν και αρχικά πίστευαν ότι ο ιός μπορούσε να εξαπλωθεί μόνο με τη στενή επαφή, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι κάποιος θα μπορούσε να προσβληθεί από τον ιό κατά τη σεξουαλική επαφή, μια σύνδεση που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες στη Βρετανία εξέτασαν τα επτά κρούσματα του ιού που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Αγγλία, τα έξι εκ των οποίων είναι στο Λονδίνο.

Όπως ανέφεραν, τα τέσσερα κρούσματα είναι ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι άνδρες. «Αυτό είναι «άκρα υποδηλωτικό» ότι το σεξ είναι οδηγός μετάδοσης», σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο Mateo Prochazka, ειδικός σε Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και επικεφαλής της ομάδας της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου που ερευνά τα κρούσματα της «ευλογιάς των πιθήκων», είπε ότι το σεξ δεν έχει περιγραφεί ποτέ πριν ως μέσο μετάδοσής της.

«Η στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων (όπως κατά τη διάρκεια του σεξ) θα μπορούσε να διευκολύνει τη μετάδοση, κάτι που δεν είχε περιγραφεί ποτέ μέχρι τώρα» έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

«Ωστόσο, το υψηλό ποσοστό των κρουσμάτων στο τρέχον ξέσπασμα στην Αγγλία που είναι ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι (4/7 ήτοι 57%) υποδηλώνει έντονα τη διάδοση στα σεξουαλικά δίκτυα» συμπλήρωσε.

«Αυτό υποδηλώνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί κοινές επαφές μόνο για δύο από τις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις» τόνισε και πρόσθεσε ότι ο ιός θα μπορούσε να μεταδοθεί μέσω του σεξ, αλλά δεν ήταν η κύρια οδός του, όπως η σιγκέλλωση ή η λαμβλίαση.

Το ταξίδι στην Αφρική και η εξάπλωση στην κοινότητα

Μέχρι τώρα τα κρούσματα της «ευλογιάς των πιθήκων» στη Βρετανία ήταν σπάνια. Το γεγονός όμως, ότι μόνο το πρώτο από τα επτά κρούσματα έχει πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού στην Αφρική σημαίνει ότι ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί στην κοινότητα, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με μια νέα επιδημία.

Ο Prochazka πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας θα είναι το «κλειδί» για την καταστολή της επιδημίας, τονίζοντας ότι θα πρέπει να «αντιμετωπιστούν οι λόγοι που ενισχύουν τις ανισότητες και το στίγμα».

«Δυνητικό μέσο εξάπλωσης»

Από την άλλη, υπάρχουν επιστήμονες που δεν συμφωνούν με τη θεωρία για τη μετάδοση του ιού κατά τη διάρκεια του σεξ.

«Αυτή μπορεί πράγματι να είναι η πρώτη φορά που τεκμηριώνεται η μετάδοση της ευλογιάς των πιθήκων μέσω σεξουαλικής επαφής, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι συμβαίνει», δήλωσε ο δρ Michael Head από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.

Ο καθηγητής Neil Mabbott, καθηγητής Ανοσοπαθολογίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, πρόσθεσε ότι «η μετάδοση της λοίμωξης από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων σε ανθρώπους με σεξουαλική επαφή δεν έχει προηγουμένως τεκμηριωθεί και οι πρόσφατες περιπτώσεις υποδηλώνουν ένα δυνητικά νέο μέσο εξάπλωσης».

«Υπάρχει ανάγκη να συνεργαστούμε με την κοινότητα των ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών για να διασφαλίσουμε ότι γνωρίζουν για την παρουσία αυτής της λοίμωξης και να αναφέρουν τυχόν σημάδια και συμπτώματα στις υπηρεσίες υγείας», δήλωσε ο Jimmy Whitworth, καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες έχουν εκφράσει ανησυχία για αυτή τη θεωρία και είπαν ότι δεν μπορεί να υποτεθεί ότι υπάρχει σύνδεση.

Ο καθηγητής Francois Balloux, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες και διευθυντής του Ινστιτούτου Γενετικής UCL, δήλωσε: «Θα ήθελα να ζητήσω λίγη προσοχή σε αυτό το στάδιο, προτού καταλήξω στο συμπέρασμα ότι η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να έχει πρόσφατα μετατραπεί σε Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα».

Κάλεσμα σε εγρήγορση

Οι υγειονομικοί στη Βρετανία υπογραμμίζουν ότι οι σεξουαλικά ενεργοί ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλοι άνδρες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενήμεροι για «οποιαδήποτε ασυνήθιστα εξανθήματα ή βλάβες σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός τους, ειδικά στα γεννητικά τους όργανα, και να επικοινωνήσουν με μια υπηρεσία σεξουαλικής υγείας εάν έχουν ανησυχίες».

Όπως υπογραμμίζουν, θα πρέπει να απευθυνθούν σε γιατρό αν εμφανίσουν κάποια από τα συμπτώματα της «ευλογιάς των πιθήκων», τα οποία είναι: πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, πρησμένοι λεμφαδένες, ρίγη και εξάντληση.

Όσο για το χαρακτηριστικό εξάνθημα της νόσου, αυτό συχνά ξεκινά στο πρόσωπο πριν εξαπλωθεί σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των γεννητικών οργάνων και προκαλεί φαγούρα.

Θνησιμότητα που φτάνει στο 10%

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί θεραπεία για την «ευλογιά των πιθήκων», ωστόσο το ποσοστό θνησιμότητας πιστεύεται ότι είναι περίπου στο 10%.

Τα κρούσματα αναπτύσσουν συμπτώματα δύο εβδομάδες μετά τη μόλυνση και να χρειάζονται δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να αναρρώσουν.

Καμπανάκι Μαγιορκίνη: «Να σκεφτούμε out of the box»

Την ώρα που η εξάπλωση της «ευλογιάς των πιθήκων» παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, ο καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα επιδημιολογικά στοιχεία.

Όπως είπε, υπάρχουν τρία επιδημιολογικά σημεία, που θα πρέπει να προσέξουν ειδικοί και πολίτες.

Συγκεκριμένα, σημείωσε πως «τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν), πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες, τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου».

«Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box» υπογράμμισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, συμπληρώνοντας ότι υπάρχει η πιθανότητα «να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς».

«Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνιση» κατέληξε ο καθηγητής Επιδημιολογίας.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ανεμοβλογιάς των πιθήκων;

Η «ευλογιά των πιθήκων» οφείλει το όνομά της στην προέλευσή της από το ζώο, ενώ συνήθως μεταδίδεται στον άνθρωπο μετά από επαφή με τρωκτικά όπως οι αρουραίοι και τα ποντίκια.

Αυτά μεταδίδουν τη νόσο μέσω των σωματικών υγρών τους, με το αίμα, τις φουσκάλες και τα κόπρανα να λειτουργούν ως παράγοντες μετάδοσης.

Πρόκειται για μία σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία σκοτώνει έως και 1 στους 10 από τους μολυσμένους και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων.

Μεταξύ των ανθρώπων μεταδίδεται μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατά την παρατεταμένη επαφή πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω σωματικών υγρών.

Το εξάνθημα εμφανίζονται αρχικά στο πρόσωπο πριν εξαπλωθούν αλλού και μπορεί να μοιάζουν με ανεμοβλογιά, ενώ η διάρκεια των συμπτωμάτων της «ευλογιάς των πιθήκων» ποικίλλει και μπορεί να διαρκέσει από δύο εβδομάδες έως ένα μήνα.

Τα συμπτώματα δεν είναι συνήθως θανατηφόρα, ωστόσο οι άνθρωποι θα πρέπει να παραμείνουν σε ειδικούς νοσοκομειακούς θαλάμους, προκειμένου να αναρρώσουν χωρίς πρόβλημα.

Επίσης αν ακουμπήσει κάποιος τα συγκεκριμένα εξανθήματα τότε είναι πιθανό επίσης να κολλήσει, όπως αναφέρει η βρετανική Express.