Βρετανία: Πιέσεις στον βασιλιά Κάρολο να αφαιρεθούν οι τίτλοι από τις πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη

Οι πιέσεις προς τον βασιλιά Κάρολο εντείνονται για την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων από τις πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, τις δύο κόρες του πρίγκιπα Άντριου, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ και αναλυτές της βασιλικής οικογένειας.

Οι δύο πριγκίπισσες φαίνεται να βρίσκονται σε μεγαλύτερη απομόνωση από ποτέ εντός της βασιλικής οικογένειας, με μόνη σταθερή υποστήριξη –όπως αναφέρουν πηγές– τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με τις ανιψιές του. Αντιθέτως, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ προτιμούν να κρατούν αποστάσεις και να παραμένουν «αντικειμενικοί», αποφεύγοντας οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η συζήτηση για αφαίρεση τίτλων επανέρχεται λόγω των μακροχρόνιων συνδέσεων του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρας Φέργκιουσον με τον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν, οι οποίες –όπως επισημαίνει ο βασιλικός σχολιαστής Ρόμπερτ Τζόμπσον– κρατούν τις κόρες «δεμένες με όλο το σκάνδαλο». Ο Τζόμπσον υπογραμμίζει ότι η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον βασιλιά Κάρολο και τον Ουίλιαμ, ενώ υπενθυμίζει τον άτυπο κανόνα: «Αν δουλεύεις για το Στέμμα, κρατάς τον τίτλο σου. Αν όχι, δεν τον κρατάς».

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Daily Express με 2.375 συμμετέχοντες, το 56% τάχθηκε υπέρ της αφαίρεσης των τίτλων «Πριγκίπισσα» από τις Ευγενία και Βεατρίκη. Η βασιλική σχολιάστρια Τζένι Μποντ δήλωσε ότι ίσως έχει έρθει η ώρα οι δύο γυναίκες να αποσυρθούν ήσυχα από τη χρήση των τίτλων τους, καθώς αυτοί προσφέρουν προνόμια και κοινωνικές ευκαιρίες που έχουν ήδη αξιοποιήσει, ενώ πλέον οι γονείς τους έχουν χάσει τους δικούς τους.

Οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη δεν έχουν επίσημα δημόσια καθήκοντα για το Στέμμα από το 2020, όταν ο πρίγκιπας Άντριου αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα μετά την υπόθεση Επστάιν. Παραμένουν όμως μέλη της βασιλικής οικογένειας και διατηρούν τους τίτλους τους ως κόρες δούκα του Γιορκ.

