Βρετανία: Την αποκεφάλισε για να πάρει την περιουσία της – Ισόβια σε 38χρονη

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε μια Αυστραλή για την άγρια δολοφονία μιας φίλης της, με την ετυμηγορία του δικαστηρίου να μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο για τη βρετανική Δικαιοσύνη.

Η Τζέμα Μίτσελ, 38 ετών, κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία, τον Ιούνιο του 2021, της 67χρονης Ντέμπορα Τσονγκ. Το δικαστήριο την καταδίκασε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη με δικαίωμα αναστολής της ποινής μετά την παρέλευση 34 ετών.

Την αποκεφάλισε, την έβαλε σε μια βαλίτσα και πήγε βόλτα

Η Μίτσελ χρειαζόταν τουλάχιστον από 400.000 λίρες για τα έργα που έκανε προκειμένου να φτιάξει έναν ακόμη όροφο στο σπίτι της στο Willesden, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με δικαστήριο. Η ίδια ασκούσε τρομερές πιέσεις στο θύμα, για να της δώσει τα χρήματα.

Όταν η 67χρονη αρνήθηκε, η 38χρονη την αποκεφάλισε και πέταξε τη σορό της σε απόσταση 250 μιλίων μακριά, στο Σάλκομπ του Ντέβον. Το κεφάλι της άτυχης γυναίκας βρέθηκε δέκα μέτρα μακριά.

Εικάζεται ότι η 67χρονη δολοφονήθηκε στις 11 Ιουνίου του 2021 μέσα στο σπίτι της χτυπώντας την με ένα βαρύ αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να σπάσει το κρανίο της σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε η 38χρονη Μίτσελ. Στη συνέχεια, μετέφερε το πτώμα της 67χρονης στο μισοεγκαταλελειμμένο σπίτι της και το κράτησε εκεί για δύο εβδομάδες πριν το μεταφέρει στο δάσος του Ντέβον μεταφέροντάς το με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, οι ένορκοι παρακολούθησαν τα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της φίλης της στις 11 Ιουνίου του 2021. Στις 6:23 π.μ., ώρα Ελλάδος, μία κάμερα ασφαλείας δείχνει το πάρκο Brondesbury, όπου ζούσε η Mitchell με την ίδια να αποχωρεί από το σπίτι της φορώντας καπέλο, κασκόλ και σακίδιο και κρατώντας μια μεγάλη μπλε υφασμάτινη βαλίτσα.

Μία ώρα αργότερα, το δικαστήριο είδε την 38χρονη να περπατά στην οδό Ealing που καταλήγει στην οδό Τσάπλιν, όπου ζούσε η 67χρονη. Η εισαγγελέας δήλωσε στο δικαστήριο ότι η Μίτσελ δεν φορούσε πλέον το κασκόλ και δεν είχε το σακίδιό της, αλλά είχε φορέσει γυαλιά ηλίου και προστατευτική μάσκα προσώπου.

Λίγο πριν τις 8:00, οι κάμερες ασφαλείας έδειχναν τη Μίτσελ στην οδό Τσάπλιν. «Μπορούμε να δούμε εκεί ότι έχει ακόμα μαζί της την μπλε βαλίτσα. Επιπλέον, μπορούμε να δούμε πολύ πιο καθαρά σε αυτό το βίντεο ότι φορά την προστατευτική μάσκα προσώπου. «Περπατά με κανονικό ρυθμό, σέρνοντας τη βαλίτσα που έχει ρόδες.

Ώρες αργότερα, στη 1:13 μ.μ., η κάμερα την απαθανάτισε να περπατά την οδό Τσάπλιν, μακριά από το σπίτι της Mee Kuen Chong, κρατώντας δύο τσάντες: μία μπλε και μια κόκκινη. Η κόκκινη βαλίτσα περιείχε τα προσωπικά έγγραφα του θύματος, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Μετά τη δολοφονία της Τσονγκ, η 38χρονη έγινε ο κύριος δικαιούχος της διαθήκης του θύματος, όπως υποστήριξαν οι ένορκοι.

Αμετανόητη

Όταν η Τσονγκ εξαφανίστηκε, η Μίτσελ δήλωνε αρχικά ότι πήγε να επισκεφθεί την οικογένειά της «κάπου κοντά στη θάλασσα». Στην πραγματικότητα, την είχε αποκεφαλίσει και έκρυψε το πτώμα στον κήπο της.

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Μαρκς σημείωσε ότι η Τζέμα Μίτσελ δεν εξέφρασε τύψεις για αυτό το «βαθύτατα σοκαριστικό» έγκλημα. Έμεινε εντελώς ανέκφραστη κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ενώ η οικογένεια του θύματος παρακολουθούσε μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Μαλαισία.