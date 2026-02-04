Βρέθηκαν εκατοντάδες πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας – Δύο συλλήψεις

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Αθήνας, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 30 και 21 ετών, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο.

Βρέθηκαν εκατοντάδες πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας - Δύο συλλήψεις
04 Φεβ. 2026 16:12
Pelop News

Στον εντοπισμό 917 κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που τα διακινούσε προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Αθήνας, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 30 και 21 ετών, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε μετά από έλεγχο σε κατάστημα κινητών στο κέντρο της Αθήνας όπου εντοπίστηκε ο 30χρονος να έχει στην κατοχή του 21 κινητά τηλέφωνα και 3 tablet, χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα.
Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 21χρονο κατηγορούμενο και, μετά από έρευνες στο σπίτι του και σε δεύτερη οικία που χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 615 διαβατήρια, 307 ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης και άδειες παραμονής, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 890 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα ταξιδιωτικά έγγραφα ήταν προϊόντα κλοπών από διάφορες περιοχές της Αττικής και διατίθεντο σε αλλοδαπούς που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων, με σκοπό τη νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από πληροφοριών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σχετικά με εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην αγορά κλεμμένων κινητών τηλεφώνων και ταυτοποιητικών εγγράφων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:40 «Ο Ρουμάνος φταίει και τώρα την πληρώνει τσάμπα ο γιος μου», τονίζει ο πατέρας του 55χρονου σαμποτέρ των γερμανικών πλοίων
18:30 Υπερταμείο: Οδικός χάρτης επενδύσεων το λιμάνι και η μαρίνα της Πάτρας
18:20 Μεγάλο χτύπημα στην Ισπανία, η Αστυνομία συνέλαβε 51 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 242 κιλά κοκαΐνης!
18:15 Ο Δήμος Αιγιαλείας αναβαθμίζει τις σχολικές αυλές με τη συμμετοχή των παιδιών!
18:11 «Φοβάμαι πολύ ακόμα, ζω με τον φόβο. Ακόμα τον περιμένω να έρθει στο σπίτι μας», συγκλονίζει η σύζυγος του 72χρονου που πέθανε μετά από άγρια ληστεία στα Μέγαρα
18:00 Πάτρα: Σύντομα έργα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη – Τι αλλαγές θα γίνουν
17:49 Τρία χρόνια φυλακή, αλλά με αναστολή, σε 23χρονο που βίασε τη σύντροφό του σε πάρτι στον Βόλο
17:39 Οι μετανάστες αναγνώρισαν τον Μαροκινό ως διακινητή στη Χίο, συλλαμβάνεται με εντολή εισαγγελέα
17:32 Αχαΐα – Αναταράξεις στους αγρότες: «Δούρειος Ιππος» ο «Παναχαϊκός» – «Οι κινητοποιήσεις μας δεν καθοδηγούνται από το ΚΚΕ»
17:24 Βουλή: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας Κουτσούμπα – Γιατί δημιουργήθηκε ένταση
17:18 Η Ελλάς Σύρου ρίχνει βόμβα με διεθνή Ολλανδό εξτρέμ!
17:16 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Η ασφάλεια στην Αιγιάλεια είναι ζήτημα ευθύνης της Πολιτείας
17:12 Τροχαίο με ασθενοφόρο, συγκρούστηκε με ΙΧ
17:08 Τρεις νέες δομές κατά των εξαρτήσεων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
17:00 Πάτρα: Η εισαγγελέας κάλεσε το ΣΔΟΕ για το σκάνδαλο στο Ταμείο των δικηγόρων
16:52 Στην Πάτρα το 1ο Forum Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ
16:44 Μπιλ Γκέιτς: «Ήμουν ανόητος που πέρασα χρόνο με τον Επστάιν»
16:36 Πάτρα: «Η Κανάρη δεν είναι πεζόδρομος;» – Καταγγελία αναγνώστη που ταλαιπωρήθηκε
16:20 Πάτρα: Έκοψε πίτα το Ιδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» ΦΩΤΟ
16:12 Βρέθηκαν εκατοντάδες πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας – Δύο συλλήψεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ