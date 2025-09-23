Βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της στην Κρήτη

Απανθρακωμένη εντοπίστηκε 73χρονη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο σπίτι, όπου διέμενε στην Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στα Ροδωπού.

Απευθείας, 3 υδροφόρα οχήματα και ακόμη δύο βοηθητικά, με το αντίστοιχο προσωπικό, έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία, ωστόσο, είχε προλάβει να πάρει μεγάλη έκταση, καταστρέφοντας το σπίτι ολοσχερώς.

Κατά την επιχείρηση, υπάλληλοι της Πυροσβεστικής εντόπισαν μέσα στο σπίτι της, νεκρή την 73χρονη γυναίκα.

