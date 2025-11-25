Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Πάτρα

Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε άνδρας το πρωί της Τρίτης 25/11/2025, στην περιοχή Μιντιλογλίου, στην Πάτρα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από οικείους του σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίοι και ενημέρωσαν τις Αρχές, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Εκτιμάται πως ο θάνατός του οφείλονται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

