Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Πάτρα
Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από οικείους του, μέσα στο σπίτι του, στην Πάτρα.
Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε άνδρας το πρωί της Τρίτης 25/11/2025, στην περιοχή Μιντιλογλίου, στην Πάτρα.
Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από οικείους του σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίοι και ενημέρωσαν τις Αρχές, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Εκτιμάται πως ο θάνατός του οφείλονται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.
