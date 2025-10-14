Βρήκε προπονητή η Αχαϊκή

Ο Νίκος Ανδριέλος είναι ο νέος προπονητής της Αχαϊκής, διαδεχόμενος τον Φίλιππο Σχοινά.

Η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της ομάδας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Νικο Ανδριελο. Εναν ανθρωπο που ξεχωριζει για το ήθος του και την εργατικότητα του. Νικόλα καλώς ήρθες στην ομάδα μας πάντα επιτυχίες».

