«Βροχή» πυραύλων στο κέντρο του Τελ Αβίβ ΒΙΝΤΕΟ

Το Ιράν απάντησε με «βροχή» πυραύλων, περισσότερους από 150 όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ την προηγούμενη νύχτα κατά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Πόλεμος! Το Ιράν εκτόξευσε 100 βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ

Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome και άλλα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ, κάποιοι όμως έπεσαν στο έδαφος με άγνωστες ως τώρα συνέπειες.

Φαίνεται ακόμη ότι υπάρχουν και καταστροφές σε κτίρια στο κέντρο του Τελ Αβίβ.

