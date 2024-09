«Βροχή» πυραύλων της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας ΒΙΝΤΕΟ

Με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων τα ξημερώματα της Κυριακής (22.09.2024) απάντησε η Χεζμπολάχ στις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο από τις οποίες σκοτώθηκαν πολλά ανώτατα στελέχη της.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ότι στοχοποίησε την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ του Ισραήλ εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους, σε αντίποινα για τις «επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», εν μέσω εντατικών ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στη μεθόριο.

Ακολούθησαν άλλες δύο επιθέσεις, επίσης με δεκάδες πυραύλους, στην κοιλάδα Τζεζρίλ. Αναχαιτίστηκαν όλοι οι πύραυλοι, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός.

Περίπου 85 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το IDF.

Ο στρατός λέει ότι ορισμένοι από τους πύραυλους αναχαιτίστηκαν, ενώ κάποιοι έπληξαν το Kiryat Bialik, κοντά στη Χάιφα, και το Moreshet, μια κοινότητα στην Κάτω Γαλιλαία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν ζημιές στο Κιριάτ Μπιαλίκ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το πρώτο μπαράζ σημειώθηκε γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ το δεύτερο και το τρίτο από τις 3:30 ως τις 5.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν την ισραηλινή αεροπορική βάση στο Ραμάτ Νταβίντ, έξω από τη Χάιφα, να έχει πιάσει φωτιά.

#Lebanon / #Palestine / #Israel 🇱🇧🇵🇸🇮🇱: #Hezbollah carried out a rocket attack against #IDF Ramat David Airbase and impact reported in the city of #Nazareth.

Notably, the attack appears to be carried out with possible #Syria-made 🇸🇾 302mm ‘Khaibar-1’ (M-302) artillery rockets. pic.twitter.com/TSQsHOc2lh

— War Noir (@war_noir) September 21, 2024