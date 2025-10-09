Welcome to UP 2025: «Οι παρέες ξανασμίγουν» από σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους 5.000 νέους φοιτητές με μελωδίες και δράσεις που θα τους κάνουν να αγαπήσουν τον τόπο των σπουδών τους.

09 Οκτ. 2025 10:21
Pelop News

Μια μέρα γεμάτη ενέργεια, χαρά και εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες θα είναι η σημερινή Πέμπτη 9/10/2025, στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ.

Από νωρίς το πρωί, οι φοιτητές και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και υπαίθρια γυμναστική, να περιηγηθούν στους μαγευτικούς χώρους του Πανεπιστημίου, να δημιουργήσουν μικρές καρναβαλικές κατασκευές, να συμμετάσχουν σε mini εκδηλώσεις γεμάτες μουσική, χορό και γέλιο, αλλά και να ξεναγηθούν στο οινοποιείο της Achaia Clauss.

Το απόγευμα και το βράδυ, η ατμόσφαιρα κορυφώνεται με θεατρική παράσταση, κινηματογραφικά δρώμενα και μια μοναδική συναυλία στο Πάρκο της Ειρήνης, όπου καλλιτέχνες με σημείο αναφοράς την Πάτρα θα γεμίσουν τον χώρο με μουσική και ενέργεια.

Στο πρόγραμμα της ημέρας ξεχωρίζουν η παράσταση «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Τάρλοου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, οι προβολές από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ AnimaSyros στο Πάρκο της Ειρήνης, η Παράσταση Θεάτρου Σκιών από την ΚΕΔΗΠ στη Βίλα Κόλλα και η μεγάλη συναυλία με τους: Χρήστο Παπαδόπουλο – Βαγγέλη Δεληκούρα (Παιδιά από την Πάτρα), Γιώργο Σαρρή (Ζιγκ Ζαγκ), Θοδωρή Παπαδόπουλο (Οπισθοδρομικοί) στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη).

Ενδεικτικά από το πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας σημειώνουμε τα εξής:

19.00 – 20.00: Συζήτηση σχετικά με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με αφορμή την παράσταση του «Θεάτρου Πορεία» (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

20.00: «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή – Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα Παππά κ.α. (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

21.00 – 22.00: Αστρονομική Παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

21.30: Συναυλία με τους: Χρήστο Παπαδόπουλο – Βαγγέλη Δεληκούρα (Παιδιά από την Πάτρα), Γιώργο Σαρρή (Ζιγκ Ζαγκ), Θοδωρή Παπαδόπουλο (Οπισθοδρομικοί) ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη) για μια μουσική συνάντηση που κανείς δεν περίμενε αλλά όλοι θέλουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/
