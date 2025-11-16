«Who was Georgios from Patras?*» – Αυστραλός ψάχνει απογόνους ενός στρατιώτη από την Πάτρα

«Ποιος ήταν ο Γεώργιος από την Πάτρα;»*, αυτό ήταν το θέμα ενός ηλεκτρονικού μηνύματος με μια τρυφερή και απρόσμενη ιστορία, που ενώνει την Πάτρα με τη μακρινή Μελβούρνη και έφτασε στα γραφεία της εφημερίδας «Πελοπόννησος» τις προηγούμενες ημέρες. Ο Αυστραλός Αντριου Τέρνερ, κάτοικος Μελβούρνης, επικοινώνησε μαζί μας, ζητώντας βοήθεια για να εντοπίσει τους απογόνους ενός Πατρινού ονόματι Γεώργιου, που απεικονίζεται σε μια παλιά φωτογραφία καρτ ποστάλ με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 1935.

Η ιστορία ξεκινά πριν από σαράντα και πλέον χρόνια, γύρω στο 1984, όταν ο Turner βρήκε τυχαία τη φθαρμένη καρτ ποστάλ έξω από ένα καμένο σπίτι στη γειτονιά του, στη Μελβούρνη. Η φωτογραφία έδειχνε έναν άνδρα με στρατιωτική στολή και στο πίσω μέρος υπήρχε ένα σύντομο μήνυμα στα Ελληνικά. Εκείνη την εποχή, χωρίς τα μέσα του διαδικτύου, ο κ. Τέρνερ δεν είχε τρόπο να μάθει ποιος ήταν ο αποστολέας ή ο παραλήπτης. Ετσι, φύλαξε την κάρτα μέσα σε ένα κουτί με άλλα παλιά γράμματα και την ξέχασε.

Πρόσφατα, καθώς αποφάσισε να ψηφιοποιήσει το παλιό του αρχείο και να επιστρέψει φωτογραφίες σε οικογένειες που ίσως τις αναζητούν, ξαναβρήκε την κάρτα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θέλησε να κάνει ό,τι δεν μπορούσε τότε: να βρει τους ανθρώπους που συνδέονται με αυτήν.

Ο κ. Τέρνερ στράφηκε στο διαδίκτυο, όπου χρήστες τον βοήθησαν να αποκρυπτογραφήσει το κείμενο. Οπως του μετέφρασαν, το μήνυμα γράφει:

«Σεβαστέ μου πατέρα, έλαβα… επιστολή… σήμερα. [Μίλησα;] στο τηλέφωνο με τον Τάση και μου είπε πολλά… Υπογραφή: Γεώργιος, Πάτρα 22-12-1935.»

Η γραφή είναι αλλοιωμένη και εν μέρει κατεστραμμένη, ωστόσο το όνομα Γεώργιος και η Πάτρα διακρίνονται καθαρά. Από εκεί ξεκινά η ελπίδα του Turner να εντοπιστεί κάποιος συγγενής, κάποιος που ίσως αναγνωρίσει το πρόσωπο ή θυμάται μια τέτοια οικογενειακή ιστορία.

«Ισως κάποιος στην Πάτρα να γνωρίζει ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Θα ήθελα, αν είναι δυνατό, να επιστρέψω την κάρτα στους απογόνους του, έστω και ψηφιακά» τόνισε ο Αυστραλός στην επικοινωνία που είχε με την «Π».

Μάλιστα, προ μηνών ο κ. Τέρνερ είχε επισκεφθεί την Ελλάδα κι έτσι σκέφτηκε να επιχειρήσει την αναζήτηση των συγγενών. Τονίζει: «Υποθέτω ότι ο Γεώργιος ήταν μέλος της πολύ μεγάλης ελληνικής κοινότητας που μετανάστευσε στη Μελβούρνη και ενδεχομένως οι δικοί του άνθρωποι να βρίσκονται και αυτοί στη Μελβούρνη. Ομως μπορεί κάποιοι να έχουν παραμείνει στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε στην Ελλάδα, οπότε ελπίζω η οικογένειά του να υπάρχει ακόμα. Θα δούμε».

Η «Πελοπόννησος» δημοσιεύει σήμερα την ιστορία αυτή με την ελπίδα να φτάσει στο σωστό πρόσωπο ή οικογένεια. Αν κάποιος αναγνωρίζει τον Γεώργιο από την Πάτρα, ή έχει στην κατοχή του οικογενειακά αρχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την καρτ ποστάλ του 1935, μπορεί να επικοινωνήσει με την εφημερίδα.

Μερικές φορές, η ιστορία δεν γράφεται με μεγάλα γεγονότα, αλλά με μικρές ανθρώπινες στιγμές — όπως μια καρτ ποστάλ που ταξίδεψε μέσα στον χρόνο και τη θάλασσα, για να ζητήσει σχεδόν έναν αιώνα μετά να επιστρέψει «σπίτι».

