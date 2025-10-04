Ξάνθη: Χειροπέδες σε 27χρονο Τούρκο για κατοχή 25 πυροβόλων όπλων

Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι ο 27χρονος εμπλεκόταν στην κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων, τα οποία φέρεται να διοχέτευε παράνομα σε άγνωστους παραλήπτες.

Ξάνθη: Χειροπέδες σε 27χρονο Τούρκο για κατοχή 25 πυροβόλων όπλων
04 Οκτ. 2025 14:23
Σε μια καλά συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άνδρες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνέλαβαν το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου 2025, στην Ξάνθη, έναν 27χρονο υπήκοο Τουρκίας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας και αξιοποίησης πληροφοριών που είχε συλλέξει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι ο 27χρονος εμπλεκόταν στην κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων, τα οποία φέρεται να διοχέτευε παράνομα σε άγνωστους παραλήπτες.

Οπλοστάσιο σε οικία βραχυχρόνιας μίσθωσης
Ο δράστης εντοπίστηκε μέσα σε οικία βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ξάνθης, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι και στο όχημα που χρησιμοποιούσε, με εντυπωσιακά ευρήματα.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

– 25 πιστόλια με ισάριθμους γεμιστήρες,

– 950 ευρώ,

– ένα κινητό τηλέφωνο και η συσκευασία του,

– τρία πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και

– ένα κλειδί οχήματος.

Το αυτοκίνητο του 27χρονου κατασχέθηκε επίσης, καθώς θεωρείται ότι χρησιμοποιούνταν ως μέσο για τη διάπραξη των εγκληματικών πράξεων.

Εργαστηριακή ανάλυση των όπλων
Τα κατασχεμένα όπλα πρόκειται να αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για ενδελεχή εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις του με δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.
