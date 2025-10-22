Ξεχωριστή πρωτοβουλία από τον Ερυθρό Αστέρα

Ξεχωριστή πρωτοβουλία από τον Ερυθρό Αστέρα
22 Οκτ. 2025 10:14
Pelop News

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου η διοίκηση της ομάδας βόλεϊ του Ερυθρού Αστέρα πραγματοποίησε στο Κλειστό «Κώστας Πετρόπουλος» Ημερίδα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διατροφή στον Αθλητισμό και Ασκηση για την Υγεία των Μικρών Αθλητών», μια δράση γεμάτη ενδιαφέροντα μηνύματα και ουσιαστικές γνώσεις για όλους όσοι αγαπούν τον αθλητισμό.
Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο ψυχολόγος Αντώνιος Καλέντζης – Ψυχολόγος που με απλό και ουσιαστικό τρόπο ανέδειξε τη σημασία της ψυχικής ισορροπίας και της σωστής διατροφής με γονείς και αθλητές να κρατούν σημειώσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:38 «Χάσαμε το κοριτσάκι μας, τον άγγελό μας, οι φίλες της μας είπαν ότι δεν είχε πιει πολύ» συγκλονίζει ο παππούς της 16χρονης
21:22 Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Χαίρε Διόνυσε, πολεμήθηκε επειδή είχε διαφορετική άποψη»
21:19 Συναγερμός στο Ανόβερο: Αναφορές για πολλούς τραυματίες! ΦΩΤΟ
21:09 Γκάζι, θάνατος 16χρονης: Το τεράστιο ερωτηματικό και τι ερευνά η Αστυνομία
21:00 Η Πάτρα μπαίνει στον τουριστικό χάρτη – Αυξήσεις 10% καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2025
20:47 Metron Analysis: Κυριαρχία Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, τι παίρνουν Τσίπρας και Σαμαράς
20:39 «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά», στην αντεπίθεση ο «φραπές»
20:29 Βόλος: 44 χρόνια κάθειρξη σε 63χρονο για βιασμό και ασέλγεια σε δύο 12χρονους
20:23 Απατεώνας «λογιστής» αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσαφικά!
20:11 Βαρύ πένθος στο Μεσολόγγι για τον χαμό της Ντίνας Τσενικλόγλου
20:00 Πάτρα: Τι απαντά ο Δ. Πλέσσας για την κατάσχεση λογαριασμού ΑμεΑ από το Δήμο – «Αν η κυβέρνηση είχε δεχτεί…»
19:56 Σούπερ σταρ του βόλεϊ υπέστη ηλεκτροπληξία και καρδιακή ανακοπή!
19:46 Από τον Ισημερινό στον Πειραιά 39 κιλά κοκαΐνης μέσα σε μπανάνες! ΦΩΤΟ
19:39 Σατολιάς στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων και απατεώνων
19:33 Τουλάχιστον 40 νεκροί σε ναυάγιο με παράτυπους μετανάστες στην Τυνησία
19:25 Ηλεία: Αποτροπιασμός, καταγγελία για βασανισμό και σεξουαλική κακοποίηση σκύλου
19:15 Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι
19:09 ΕΚΑΒ: Δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις για λιποθύμια και μέθη από το Γκάζι που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη
19:00 Καταρρέει η τοπική οικονομία της Δυτικής Αχαΐας – Τι εξηγεί για τη δραματική κατάσταση ο δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος
18:55 Και όμως η UEFA δικαιώνει τον διαιτητή για αποφάσεις στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ