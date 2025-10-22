Ξεχωριστή πρωτοβουλία από τον Ερυθρό Αστέρα

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου η διοίκηση της ομάδας βόλεϊ του Ερυθρού Αστέρα πραγματοποίησε στο Κλειστό «Κώστας Πετρόπουλος» Ημερίδα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διατροφή στον Αθλητισμό και Ασκηση για την Υγεία των Μικρών Αθλητών», μια δράση γεμάτη ενδιαφέροντα μηνύματα και ουσιαστικές γνώσεις για όλους όσοι αγαπούν τον αθλητισμό.

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο ψυχολόγος Αντώνιος Καλέντζης – Ψυχολόγος που με απλό και ουσιαστικό τρόπο ανέδειξε τη σημασία της ψυχικής ισορροπίας και της σωστής διατροφής με γονείς και αθλητές να κρατούν σημειώσεις.

