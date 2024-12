Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε η Ουκρανία με την δολοφονία του Κιρίλοφ

Τα “πλοκάμια” της ουκρανικής μυστικής υπηρεσίας SBU έχουν την δυνατότητα να φτάσουν μέχρι και την πόρτα του ανώτατου αξιωματικού νευραλγικής υπηρεσίας. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε το Κίεβο την Τρίτη με τη δολοφονία του Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των δυνάμεων χημικών όπλων του ρωσικού στρατού και ενός από τους σκληρούς της ρωσικής πολεμικής μηχανής με ρόλο και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κίεβο πολύ γρήγορα έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα. Θα γιορτάσει τη δολοφονία σαν «υποδειγματική επιτυχία», γράφει ο Guardian, μια επιτυχία που θα ενισχύσει την εικόνα της SBU. Τη λένε πλέον «Υπηρεσία του Θεού» οι Ουκρανοί κάνοντας λογοπαίγνιο με τα αρχικά της.

Κατά γενική ομολογία είναι η πιο τολμηρή αποστολή μέχρι σήμερα για την SBU που την έφερε σε πέρας. Αλλά και μια επιχείρηση που έστειλε πολλαπλά μηνύματα μέσα και έξω από τη χώρα, πολύ περισσότερο όμως προς το ρωσικό κατεστημένο που κρύβει το σοκ που υπέστη πίσω από την έκδηλη οργή του.

Ήταν καταρχάς μια επιχείρηση προσεκτικά οργανωμένη και εκ του αποτελέσματος απόλυτα επιτυχημένη. Ο στόχος (και ένας συνεργάτης του) έπεσαν νεκροί από την έκρηξη μιας μικρής ποσότητας TNT. Δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί, η βόμβα πάνω στο σκούτερ μπορεί να ήταν σχεδόν αθέατη, ενώ οι ζημιές στο κτίριο ήταν περιορισμένες.

Lieutenant General Igor Kirillov, the Commander of the Russian Armed Force’s Radiological, Chemical and Biological Defence Unit, as well as one of his Deputies were Killed in a Bombing earlier tonight at the Entrance to an Apartment Building in the Ryazansky District of Moscow. pic.twitter.com/FhbzUuwwlj — OSINTdefender (@sentdefender) December 17, 2024

BREAKING: Lieutenant General Igor Kirillov has been killed by a remotely detonated bomb placed near the entrance of a building in Moscow Kirillov was the head of Russia’s Nuclear, Biological, Chemical Defense Forces (NBC) Ukraine charged him with chemical war crimes 24h ago. pic.twitter.com/ZlxiBxABJu — Visegrád 24 (@visegrad24) December 17, 2024

Είναι εντυπωσιακό ότι η SBU μόλις 24 ώρες νωρίτερα είχε προειδοποιήσει τον Κιρίλοφ. Δημοσίευσε την φωτογραφία του κάτω από μια επιγραφή «Καταζητούμενος» με την κατηγορία ότι ενέχεται σε εγκλήματα πολέμου. Το Κίεβο τον κατηγορεί ότι ενέκρινε τη χρήση χημικών που οδήγησαν 2.000 Ουκρανούς στρατιώτες στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης. Πιθανόν πρόκειται για την ουσία χλωροπικρίνη που προκαλεί ασφυξία.

Ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ότι αυτοί που πάτησαν το κουμπί ήταν πολύ κοντά στον στόχο τους την ώρα της δολοφονίας. Μία πιθανότητα είναι να είχαν νοικιάσει διαμέρισμα σε μικρή απόσταση και να επιτηρούσαν τον χώρο. Μια δεύτερη είναι να ήταν σε αυτοκίνητο και μια τρίτη, ακόμη πιο προωθημένη, να είχαν πρόσβαση στις κάμερες κλειστού κυκλώματος της πολυκατοικίας.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχουν και Ρώσοι συνεργάτες, ιδεολόγοι κατά του Πούτιν ή του πολέμου που δρουν μαζί με τις ουκρανικές υπηρεσίες. Δεν πρόκειται πάντως για ποινικούς, λέει πηγή στον Guardian.

Kirillov was responsible for providing Russian forces with the chemical agents the use against entrenched Ukrainian positions. Ukraine claims that Russia has used chemical agents 4800 times since the war started. Since 2022, more than 2,000 Ukrainian soldiers have been… pic.twitter.com/BL7cNoGLky — Visegrád 24 (@visegrad24) December 17, 2024

The moment of the explosion in Moscow, which killed the head of the NBC Protection Troops and his driver. pic.twitter.com/io34yGpDOA — Russian Market (@runews) December 17, 2024

Εξάλλου από τον Φεβρουάριο του 2022 η SBU πιστώνεται μια σειρά από συμβολικά χτυπήματα ακόμη και μέσα στη ρωσική πρωτεύουσα. Τον Αύγουστο του 2022 είχε ανατινάξει το αυτοκίνητο της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης του Αλεξάντερ Ντούγκιν, του υπερεθνικιστή ιδεολόγου που είναι κοντά στον Πούτιν. Άλλος ένας φιλοκρεμλινικός ιδεολόγος, ο στρατιωτικός μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, σκοτώθηκε από δέμα-βόμβα που του έδωσε μια γυναίκα σε εκδήλωση. Πριν από ένα χρόνο δολοφονήθηκε από άγνωστο ο Ίλια Κιβα, Ουκρανός πρώην βουλευτής που είχε αυτομολήσει στη Ρωσία.

Βάζοντας στο στόχαστρο έναν στρατιωτικό είναι μια αξιοσημείωτη αλλαγή τακτικής για την SBU, που πλέον ασχολείται με στρατιωτικούς που κινούν τα νήματα εναντίον της Ουκρανίας.

Είναι, όμως, και σχεδόν ντροπιαστικό για το Κρεμλίνο το ότι έχασε έναν σημαντικό ανώτατο αξιωματικό με αυτόν τον τρόπο. Ασύμμετρα χτυπήματα αυτού του τύπου είναι ένας δύσκολος αλλά «αποτελεσματικός» τρόπος για την Ουκρανία να καταγράψει επιτυχίες έναντι ενός σε πολλά επίπεδα υπέρτερου εχθρού. Θυμίζουν λίγο, ανέφερε αναλύτρια του Sky News, χτυπήματα από τους Ισραηλινούς – θα μπορούσαμε να τα παραλληλίσουμε με τα θρυλούμενα χτυπήματα κατά των Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων.

Οπωσδήποτε είναι και μια επιτυχία που τονώνει το ηθικό και στέλνει μηνύματα στους ίδιους τους Ουκρανούς, που βιώνουν σχεδόν καθημερινά πολλαπλές πυραυλικές επιθέσεις, πέρα από την οδύνη των απωλειών. Όταν ένα χτύπημα αποδυναμώνει τον αντίπαλο και ταπεινώνει τον ηγέτη του εχθρού, τον Πούτιν, δεν είναι τίποτα άλλο από νίκη.

