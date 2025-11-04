Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το εαρινό εξάμηνο 2025–2026

Ανοιχτές είναι από τις 3 Νοεμβρίου οι αιτήσεις φοίτησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025–2026, με προγράμματα σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από τις 3 Νοεμβρίου έως και τις 15 Ιανουαρίου του 2026. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Α.Π. eap.gr.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης για το εαρινό εξάμηνο προσφέρονται:

  • 3 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
  • 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας ένα σύγχρονο και δυναμικό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ευελιξία, την προσβασιμότητα και την ποιοτική εκπαίδευση. Αξιοποιώντας καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας και με συνεχή καθοδήγηση από έμπειρους διδάσκοντες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ε.Α.Π. έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν το πρόγραμμα σπουδών τους με βάση τον προσωπικό τους ρυθμό, συνδυάζοντας αποτελεσματικά εκπαίδευση, εργασία και προσωπική ζωή.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά (κατά περίπτωση, απολυτήριο Λυκείου ή προπτυχιακό τίτλο σπουδών), τα οποία οφείλουν να έχουν αποκτήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Στις εγγραφές τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Με βάση τις αρχές της διά βίου μάθησης και της καινοτομίας, το Ε.Α.Π. συνεχίζει να προσφέρει ευέλικτες, ποιοτικές σπουδές, σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Δείτε τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών εδώ.

Κάνε την αίτησή σου εδώ.  Μην χάσεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις τώρα τις σπουδές σου στο Ε.Α.Π.

 
