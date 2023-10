Ξεκίνησε η εκκένωση της Γάζας: Εκατοντάδες αυτοκίνητα και ολόκληρες οικογένειες απομακρύνονται από την πόλη – ΦΩΤΟ

Με κάθε μέσο εκκενώνουν την πόλη της Γάζας και την βόρεια περιοχή του θύλακα οι άμαχοι, ύστερα από την προειδοποίηση του Ισραήλ.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα λέει ο ανταποκριτής του BBC μεταδίδοντας πάνω από τη Γουάντι Γάζα, δηλαδή από την πλευρά που το Ισραήλ έχει ζητήσει εκκένωση.

«Εκατοντάδες αυτοκίνητα και ολόκληρες οικογένειες περπατούν στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Γάζας», αναφέρει.

«Στο δρόμο προς τα εδώ είδαμε εκατοντάδες αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και φορτηγά, βαριά φορτωμένα με υπάρχοντα, μερικά αυτοκίνητα με στρώματα τυλιγμένα πάνω τους.

Οι άνθρωποι ταξιδεύουν με αγελάδες, καμήλες, πρόβατα και γαϊδούρια.

Πολλές οικογένειες με τα πόδια, έχουν ήδη περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ερωτήθηκε το μεσημέρι σχετικά με την 24ωρη προθεσμία για τους κατοίκους της Γάζας να μετακινηθούν νότια.

Δεν απάντησε στο αν η προθεσμία αυτή έχει αλλάξει, αλλά είπε: «Όσοι θέλουν να σώσουν τη ζωή τους, παρακαλούνται να πάνε νότια».

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε αργά το μεσημέρι στην ισραηλινή εντολή προς περισσότερους από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα εντός 24 ωρών.

Πρόκειται για μια «υψηλή εντολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

«Πρόκειται για πολλούς ανθρώπους που πρέπει να μετακινηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χρονικό διάστημα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο MSNBC.

«Καταλαβαίνουμε τι προσπαθούν να κάνουν και γιατί προσπαθούν να το κάνουν αυτό – να προσπαθήσουν να απομονώσουν τον άμαχο πληθυσμό από τη Χαμάς, που είναι ο πραγματικός τους στόχος».

Σύμφωνα με το Sky News νωρίτερα το Ισραήλ πέταξε και φυλλάδια στη Γάζα ενημερώνοντας για την εντολή εκκένωσης.

«Προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, η τρομοκρατική οργάνωση έχει ξεκινήσει πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ. Η πόλη της Γάζας έχει γίνει πεδίο μάχης. Πρέπει να εκκενώσετε αμέσως το σπίτι σας και να κατευθυνθείτε προς τη νότια Γάζα», υποστηρίζει το Sky News ότι αναγράφεται σε αυτά.

Τα tweets του δημοσιογράφου της Jerusalem Post:

The leaflets dropped by the IDF over Gaza now. Appears to be reiterating warning to evacuate to southern #Gaza. pic.twitter.com/B0oFDRjcgb

— Tzvi Joffre (@TzviJoffre) October 13, 2023