Ξεκίνησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας – Φωτογραφίες/δηλώσεις Μάκη Συνοδινού

Ξεκίνησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας, το οποίο φιλοξενείται στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Παναγίας Αλεξιώτισσας, με τη συμμετοχή των κορυφαίων πυγμάχων από την Ελλάδα, αλλά και από την περιοχή μας. Τους αγώνες παρακολουθεί τώρα το απόγευμα και ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος.

Η Πάτρα το διάστημα 18-22 Δεκεμβρίου γίνεται το κέντρο της Ελληνικής Πυγμαχίας. Νέα ταλέντα και καταξιωμένοι πρωταθλητές θα μονομαχήσουν στα ρινγκ, σε μάχες που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δείτε τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας του Τόφαλου Μάκη Συνοδινού στον Peloponnisos FM 103,9

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από τη διοργάνωση:

