Ξεκινούν σύντομα εργασίες βελτίωσης σε δρόμο που συνδέει τα Καλάβρυτα με την Αιγιάλεια

Οι εργασίες βελτίωσης που θα εκτελεστούν έχουν  συνολικό προϋπολογισμό 1,8 εκατευρώ κι έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ξεκινούν σύντομα εργασίες βελτίωσης σε δρόμο που συνδέει τα Καλάβρυτα με την Αιγιάλεια
23 Οκτ. 2025 17:33
Pelop News

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει το έργο βελτίωσης τμήματος στην Οδό Πλατανιώτισσα – Κερπινή – Διασταύρωση Πούντας – Καλαβρύτων, καθώς σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Οι εργασίες βελτίωσης που θα εκτελεστούν έχουν  συνολικό προϋπολογισμό 1,8 εκατευρώ κι έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με τις παρεμβάσεις συντελείται ένα σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή, καθώς ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωσηστο υπόλοιπο τμήμα Πλατανιώτισσας- Σκεπαστού και γίνεται ασφαλτόστρωση από τη διασταύρωση έως τηνΚερπινή. Επιπλέον, από την έξοδο της Πλατανιώτισσας προς Βάλτα θα εκτελεστούνεργασίες εκβραχισμών, μόρφωση των πρανώνκαι σχηματισμός αναβαθμών

Με την αποκατάσταση του οδοστρώματος, την άρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, όπως επίσης  την τοποθέτηση σήμανσης, η οδική ασφάλεια θα ενισχυθεί σημαντικά, συνθήκες που θα διευκολύνουν και τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων.  Παράλληλα, η βελτίωση της βατότητας μειώνει τον χρόνο μεταφοράς ευπαθών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Έτσι, η βελτίωση της προσβασιμότητας αναμένεται να ενισχύσει τις δραστηριότητες αγροτουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες και ενισχύοντας περαιτέρω την τοπική οικονομία.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:33 Ξεκινούν σύντομα εργασίες βελτίωσης σε δρόμο που συνδέει τα Καλάβρυτα με την Αιγιάλεια
17:28 Flat Boots vs. Chelsea Boots: Ποιο Στυλ είναι το Κατάλληλο για Εσάς;
17:24 Γκάζι: «Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια», ο πατέρας για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης
17:24 Λευκός Οίκος: Γιατί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τα «βασιλικά» σχέδια Τραμπ και οι εργασίες που εκτελούνται
17:16 Ο αντιπεριφερειάρχης Π. Σακελλαρόπουλος στο συνέδριο «Διασύνδεση bio παραγωγής, bio μεταποίησης και bio τουρισμού»
17:09 Πώς ο Σπένσερ Ντινγουίντι από τον…Πειραιά βρέθηκε στο Μόναχο
17:08 Η Περιφέρεια ζητά εργασίες στην Κάτω Ροδινή για την υπερχείλιση ομβρίων υδάτων
17:00 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι άγνωστες ιστορίες στην Πάτρα – Φώτης Φωκάς και Σταύρος Σολωμός εξιστορούν στην «Π»
16:52 ΣΥΡΙΖΑ: Εδειξε διάθεση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος
16:44 Οι πάσης φύσεως επιθέσεις, συνιστούν πολιτική;
16:36 Ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην 3η Διεθνική Συνάντηση υποστήριξης της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, στην Τεργέστη Ιταλίας
16:28 H αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου στο συνέδριο «1ο One Health Summit 2025»
16:20 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο από νοσοκομείο
16:12 Από ποιον τελικά προστατεύουμε το Μνημείο;
16:04 Δυτική Ελλάδα: Αρνηση για εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων – Δεν έπεισαν τα στοιχεία της μελέτης
15:56 Δεν θα παραστεί ο Κώστας Πελετίδης στην υπογραφή για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας
15:48 Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η επιθυμία της οικογένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Οριστικά δεν θα γίνει στις 17:30 το παιχνίδι με την Φέγενορντ – Νέα σενάρια
15:32 Πάτρα: Μίνι εμπλοκή και εξελίξεις για τη μεταφορά του Πρωτοδικείου στο παλιό δημαρχείο
15:24 Σκωτία: Δύο νεκροί από φωτιά σε σπίτι στη Γλασκώβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ