«Ξεκλειδώνει» το μεγάλο φωτοβολταϊκό: Φθηνότερο ρεύμα για αγρότες και 300.000 πολίτες

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει μετά από χρόνια αναμονής και προσπαθειών ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά πρότζεκτ της χώρας, που προβλέπει ένα μέγα φωτοβολταϊκό πάρκο στο κτήμα Πόλντερ του Μεσολογγίου και τη δημιουργία επτά ενεργειακών κοινοτήτων από τις οποίες θα επηρεαστούν θετικά πάνω από 300.000 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας σε 11 διαφορετικούς δήμους, εκ των οποίων οι 140.000 περίπου είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Μετά την επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στην Πάτρα στις αρχές Φεβρουαρίου, το πρότζεκτ της Περιφέρειας παίρνει το πράσινο φως, με την κατάθεση νομοσχεδίου προς διαβούλευση και ψήφιση στη Βουλή, με το οποίο ξεπερνιούνται μία σειρά από σοβαρά εμπόδια.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δήμοι της περιοχής, καθώς και Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, με βασικό στόχο τη σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους, κυρίως για αγροτικές χρήσεις όπως η άρδευση. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αλλάξει το ενεργειακό μοντέλο της περιοχής, ενισχύοντας την αυτάρκεια και την αποκέντρωση στην παραγωγή ενέργειας.

Καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει το άρθρο 52 του νομοσχεδίου, με το οποίο δημιουργείται το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την προώθηση του εμβληματικού έργου στο Μεσολόγγι.

Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογραμμίζοντας ότι ένα μακροχρόνιο ενεργειακό σχέδιο παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης.

«Το μεγάλο μας ενεργειακό όραμα γίνεται πλέον Νόμος του Κράτους. Οι προσπάθειές μας για ουσιαστική ενεργειακή δημοκρατία στη Δυτική Ελλάδα, δικαιώνονται. Και μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου και τους όρους σύνδεσης, μπαίνουμε στην αφετηρία της υλοποίησης ενός έργου που αφορά κάθε πολίτη», αναφέρει ο κ. Φαρμάκης που εξέφρασε τις ευχαριστίες του, στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και στην κυβέρνηση που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κάνουν πράξη όσα υποσχέθηκαν και γιατί απέδειξαν ότι στηρίζουν ένα σχέδιο που έχει δυναμική, εχέγγυα και είναι πρωτοποριακό.

Με το πρότζεκτ της Περιφέρειας επιτυγχάνονται δύο κεντρικοί στόχοι: Μείωση Κόστους με φθηνότερο ρεύμα για τις υποδομές και την άρδευση στους αγρότες μέσω των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και ενεργειακή αποκέντρωση και αυτονομία, καθώς οι ενεργειακές κοινότητες θα παράγουν τη δική τους ενέργεια εκεί που τη χρειάζονται.

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΑΡ. 52

Ενα από τα βασικά στοιχεία που εισάγει το άρθρο 52 είναι η δυνατότητα συμμετοχής των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων σε ενεργειακές κοινότητες που αναπτύσσουν έργα ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση, κάτι που δεν επιτρεπόταν μέχρι σήμερα. Η πρόβλεψη αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς επιτρέπει σε αγροτικούς φορείς να αξιοποιήσουν άμεσα τα οφέλη της «πράσινης» ενέργειας.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο καθορίζει και το μοντέλο λειτουργίας του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου. Για τα πρώτα δέκα χρόνια προβλέπεται η εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering), μέσω του οποίου η παραγόμενη ενέργεια από το έργο θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση, ακόμη και αν αυτή πραγματοποιείται σε διαφορετικά σημεία. Μετά την πρώτη δεκαετία και για τα επόμενα 25 χρόνια, θα εφαρμόζεται ο εικονικός ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός (virtual net billing), δηλαδή ένας μηχανισμός που επιτρέπει τον συμψηφισμό σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ενώ η πλεονάζουσα ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο και θα πωλείται σε τιμές χονδρικής.

Επιπλέον, εισάγεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς επιτρέπονται συγχωνεύσεις μεταξύ τους, αλλά και η ένταξη νέων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τη κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Η ρύθμιση αυτή, ανταποκρίνεται σε χρόνιο αίτημα της Περιφέρειας, διασφαλίζοντας ότι τα συγκεκριμένα έργα δεν θα καθυστερήσουν άλλο λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων.

Τέλος, προβλέπεται και η δυνατότητα υπέρβασης του συνολικού ορίου ισχύος των έργων έως και κατά 10%, προκειμένου να ικανοποιηθεί η προοπτική εισόδου και νέων φορέων μέσα στις επτά ενεργειακές κοινότητες. Η διάταξη αυτή έρχεται να προσθέσει επιπλέον ευελιξία στην υλοποίηση του σχεδιασμού.

Συνολικά, το νέο πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων και μεγάλων έργων αυτοπαραγωγής, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.

