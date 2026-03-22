Ξέσπασε εξωαγωνιστική...κόντρα μεταξύ Καραλή και Ντουμπλάντις

Φοβερό τρολάρισμα του Ντουπλάντις στον Καραλή σχετικά με το εάν θα ραπάρει ένα από τα τραγούδια του Σουηδού επικοντιστή.

Η σχέση του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις είναι κάτι παραπάνω από φιλική, γεγονός που τους επιτρέπει να διασκεδάζουν αφάνταστα τις μάχες τους στον επί κοντώ, αλλά και να πειράζουν ο ένας τον άλλο.

Μετά τον τελικό στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου 2024 στο Τόρουν, όπου ο Ντουπλάντις πήρε την πρωτιά και ακολούθησε ο Καραλής, προέκυψε ένα ζήτημα στη μεταξύ τους σχέση: Τα τραγούδια του Σουηδού επικοντιστή!

Ο Έλληνας σταρ, αποκάλυψε σε δηλώσεις του ότι ο Ντουπλάντις του πρότεινε να ραπάρει σε κάποιο από τα τραγούδια του (ο Ντουπλάντις ασχολείται ενεργά με τη μουσική), λέγοντας: “Ο Μόντο θέλει να ραπάρω σε ένα από τα τραγούδια του, θα περιμένουμε να δούμε”!

Κάτι που διαψεύστηκε αμέσως μετά από τον Ντουπλάντις, με τα γέλια να δίνουν και να παίρνουν: “Ειλικρινά, δεν θέλω να ραπάρει σε κανένα από τα τραγούδια μου”.

