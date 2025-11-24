Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» με σφοδρότητα σε ελιά, ΒΙΝΤΕΟ

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η τροχαία

24 Νοέ. 2025 18:17
Pelop News

 

Στο Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και “καρφώθηκε” σε ελιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα οδηγός δεν έχει τραυματιστεί. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η τροχαία Ναυπάκτου.

