Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» με σφοδρότητα σε ελιά, ΒΙΝΤΕΟ

Στο Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και “καρφώθηκε” σε ελιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα οδηγός δεν έχει τραυματιστεί. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η τροχαία Ναυπάκτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



