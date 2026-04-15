Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρές απώλειες μετά το χθεσινό ράλι

Η αγορά κινείται προσεκτικά μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο, με τις τράπεζες να δέχονται ήπιες πιέσεις και το ενδιαφέρον να παραμένει επιλεκτικό.

15 Απρ. 2026 11:33
Pelop News

Με οριακές απώλειες κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς η αγορά επιχειρεί μια φυσιολογική παύση μετά το χθεσινό έντονο ανοδικό ξέσπασμα. Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, όπου καταγράφονται ήπιες πιέσεις έπειτα από τα ισχυρά κέρδη της προηγούμενης ημέρας.

Λίγο μετά τις 10:40, ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε κατά 0,10% στις 2.276,34 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κινούνταν ελαφρώς ανοδικά κατά 0,14%. Την ίδια ώρα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωνε πτώση 0,10%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχανε 0,29%, σε μια κίνηση μερικής διόρθωσης μετά το χθεσινό άλμα. Ο τζίρος διαμορφωνόταν λίγο πάνω από τα 20 εκατ. ευρώ.

Η σημερινή εικόνα έρχεται μία ημέρα μετά το ισχυρό ράλι της Τρίτης, όταν ο Γενικός Δείκτης είχε κλείσει με άνοδο 2,64% στις 2.284,40 μονάδες, βρίσκοντας στήριξη στη γενικευμένη ανάκαμψη του ταμπλό και κυρίως στην έντονη κίνηση των τραπεζικών μετοχών. Ο τραπεζικός δείκτης είχε ενισχυθεί κατά 5,63%, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή αγοραστών στον κλάδο.

Στη χθεσινή συνεδρίαση είχαν ξεχωρίσει η Eurobank με άνοδο 7,56%, η Εθνική Τράπεζα με 5,95%, η Τράπεζα Κύπρου με 5,68%, η Τράπεζα Πειραιώς με 4,47% και η Alpha Bank με 4,40%. Ισχυρή εικόνα είχαν εμφανίσει επίσης η Credia με 6,1% και η Optima Bank με 3,2%.

Εκτός τραπεζών, στο χθεσινό ταμπλό είχαν ξεχωρίσει η Aktor με 9,16%, η Viohalco με 5,19%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 3,20%, η Bally’s με 3,2% και η Aegean με 3,04%, δείχνοντας ότι η ανοδική κίνηση δεν περιορίστηκε μόνο στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η εικόνα της σημερινής συνεδρίασης παραπέμπει περισσότερο σε στάση για ανάσες παρά σε ουσιαστική αλλαγή τάσης. Μετά από μια τόσο ισχυρή ανοδική αντίδραση, η αγορά φαίνεται να απορροφά μέρος των χθεσινών κερδών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν αν θα υπάρξει συνέχεια στο αγοραστικό ενδιαφέρον ή αν θα επικρατήσει βραχυπρόθεσμα η κατοχύρωση κερδών.

