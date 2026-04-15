Προϋπολογισμός: Στα 4,39 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο τρίμηνο

Με πρωτογενές πλεόνασμα 4,393 δισ. ευρώ έκλεισε η περίοδος Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 για τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Το αποτέλεσμα ήταν υψηλότερο από τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 2,732 δισ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025 ήταν οριακά χαμηλότερο, καθώς τότε είχε διαμορφωθεί στα 4,498 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα 1,493 δισ. ευρώ, όταν ο στόχος του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο διάστημα προέβλεπε έλλειμμα 111 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το περσινό αντίστοιχο αποτέλεσμα ήταν ελαφρώς υψηλότερο, στα 1,610 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα δεν αποδίδεται μόνο στην πορεία των εσόδων, αλλά και σε συγκεκριμένους ετεροχρονισμούς πληρωμών. Εξαιρώντας ποσά που αφορούν καθυστερημένες πληρωμές για εξοπλιστικά προγράμματα, επενδυτικές δαπάνες και κεφαλαιακές ενισχύσεις, καθώς και ποσό από τη δεύτερη δόση για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, η «καθαρή» υπέρβαση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού περιορίζεται στα 411 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του τριμήνου

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 ανήλθε σε 18,514 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 691 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 17,281 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Αν αφαιρεθούν αυτά τα δύο ποσά, τα φορολογικά έσοδα υποχωρούν στα 16,840 δισ. ευρώ, δηλαδή 34 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο. Οι επιστροφές εσόδων έφτασαν τα 1,928 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, κυρίως λόγω επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ που συνδέεται επίσης με τη σύμβαση της Εγνατίας Οδού.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,931 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 201 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα μόνο για τον Μάρτιο

Ειδικά για τον Μάρτιο του 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,527 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 818 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Η υπέρβαση αυτή προήλθε κυρίως από υψηλότερα έσοδα από φόρους κατά 487 εκατ. ευρώ, αυξημένα έσοδα του ΠΔΕ κατά 321 εκατ. ευρώ και χαμηλότερες επιστροφές εσόδων κατά 115 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους μόνο για τον Μάρτιο έφτασαν τα 5,501 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,7% σε σχέση με τον στόχο, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,216 δισ. ευρώ.

Τι έγινε με τις δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο τρίμηνο ανήλθαν σε 17,020 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν μειωμένες κατά 913 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 17,934 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, πάντως, εμφανίζονται αυξημένες κατά 934 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές ήταν χαμηλότερες κατά 474 εκατ. ευρώ από τον στόχο, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 212 εκατ. ευρώ και καθυστέρησης σε κεφαλαιακές ενισχύσεις και μεταβιβαστικές πληρωμές προς φορείς της γενικής κυβέρνησης ύψους 464 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν σε 2,069 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 439 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, αλλά αυξημένες κατά 278 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι βασικές μεταβιβάσεις

Από τις πιο σημαντικές μεταβιβάσεις του τριμήνου ξεχωρίζουν η επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ ύψους 668 εκατ. ευρώ, προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 672 εκατ. ευρώ, προς την ΕΚΑΠΥ ύψους 289 εκατ. ευρώ για προμήθειες υγείας, καθώς και οι μεταβιβάσεις προς νοσοκομεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 148 εκατ. ευρώ. Επίσης, επιχορηγήσεις 113 εκατ. ευρώ δόθηκαν προς τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ.

Το υπουργείο επισημαίνει πάντως ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους δεν ταυτίζεται με το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι η τελική δημοσιονομική εικόνα διαμορφώνεται και από τα αποτελέσματα των νομικών προσώπων, των ΟΤΑ και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



