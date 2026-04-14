Με ισχυρά κέρδη επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη συνεδρίαση μετά το Πάσχα, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κλείνει στις 2.284,40 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,64%.

Καταλύτης της ανόδου ήταν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ ξεχώρισε και η μετοχή του Aktor. Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 470,92 εκατ. ευρώ, δείχνοντας έντονη κινητικότητα στην αγορά.

Άλμα 5,35% για τις τράπεζες

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με κέρδη 2,66%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,78%.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ράλι 5,35%, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η Eurobank έκλεισε με άνοδο 7,50%, η Εθνική Τράπεζα με κέρδη 6,02%, η CrediaBank στο +4,59%, η Τράπεζα Πειραιώς στο +3,85% και η Alpha Bank στο +3,79%.

Ξεχώρισε ο Aktor

Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο Aktor ξεχώρισε με άνοδο 8,37%. Η ΔΕΗ κέρδισε 1,56%, η Coca Cola HBC ενισχύθηκε κατά 1,40%, η Titan έκλεισε στο +0,78%, ο ΟΤΕ στο +0,61% και η Jumbo στο +0,26%.

Αντίθετα, η Allwyn υποχώρησε κατά 4,17%, η Metlen σημείωσε απώλειες 2,22% και η Motor Oil έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,72%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Bally’s Intralot ενισχύθηκε κατά 2,14%, η Ελλάκτωρ κατά 1,88%, ο ΟΛΘ κατά 1,69%, ο ΟΛΠ κατά 0,26% και η Qualco κατά 0,17%.

Πάνω από 470 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 470,93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,46 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα.

Τον μεγαλύτερο τζίρο κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα με 90,71 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank με 72,70 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 70,88 εκατ. ευρώ.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε στα 163,14 δισ. ευρώ. Συνολικά, ανοδικά κινήθηκαν 85 μετοχές, καθοδικά 31 και αμετάβλητες παρέμειναν 11.

Θετικό κλίμα και στις διεθνείς αγορές

Η εικόνα στο εξωτερικό ήταν επίσης θετική, με τις διεθνείς αγορές να κινούνται ανοδικά, παρά την αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν.

Στη Wall Street, ο Dow Jones σημείωνε οριακή άνοδο 0,04%, ο S&P 500 ενισχυόταν κατά 0,34%, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραφε κέρδη 0,87%.

Στην αγορά ομολόγων, το 2ετές και το 10ετές αμερικανικό κινούνταν στο 3,78% και 4,29% αντίστοιχα.

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωνε κέρδη άνω του 0,65%, ενώ ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη ενισχυόταν πάνω από 1%. Οι επενδυτές παρακολουθούν και τα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ισπανία.

Στην Ασία, οι αγορές κινήθηκαν κυρίως ανοδικά. Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,64%, ο Kospi της Νότιας Κορέας ξεχώρισε με άνοδο άνω του 3%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε κέρδη άνω του 2%.

Αντίθετα, ο ινδικός Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,86%, ενώ στην Κίνα ο CSI300 ενισχύθηκε κατά 0,84%, παρά τα στοιχεία που δείχνουν επιβράδυνση της εξαγωγικής δυναμικής λόγω αυξημένου κόστους ενέργειας και πρώτων υλών.

