Ράλι στο Χρηματιστήριο μετά το Πάσχα: Άλμα 5,35% για τις τράπεζες
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.284,40 μονάδες, με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν και τον τζίρο να ξεπερνά τα 470 εκατ. ευρώ.
Με ισχυρά κέρδη επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη συνεδρίαση μετά το Πάσχα, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κλείνει στις 2.284,40 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,64%.
Καταλύτης της ανόδου ήταν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ ξεχώρισε και η μετοχή του Aktor. Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 470,92 εκατ. ευρώ, δείχνοντας έντονη κινητικότητα στην αγορά.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με κέρδη 2,66%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,78%.
Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ράλι 5,35%, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η Eurobank έκλεισε με άνοδο 7,50%, η Εθνική Τράπεζα με κέρδη 6,02%, η CrediaBank στο +4,59%, η Τράπεζα Πειραιώς στο +3,85% και η Alpha Bank στο +3,79%.
Ξεχώρισε ο Aktor
Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο Aktor ξεχώρισε με άνοδο 8,37%. Η ΔΕΗ κέρδισε 1,56%, η Coca Cola HBC ενισχύθηκε κατά 1,40%, η Titan έκλεισε στο +0,78%, ο ΟΤΕ στο +0,61% και η Jumbo στο +0,26%.
Αντίθετα, η Allwyn υποχώρησε κατά 4,17%, η Metlen σημείωσε απώλειες 2,22% και η Motor Oil έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,72%.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Bally’s Intralot ενισχύθηκε κατά 2,14%, η Ελλάκτωρ κατά 1,88%, ο ΟΛΘ κατά 1,69%, ο ΟΛΠ κατά 0,26% και η Qualco κατά 0,17%.
Πάνω από 470 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 470,93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,46 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα.
Τον μεγαλύτερο τζίρο κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα με 90,71 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank με 72,70 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 70,88 εκατ. ευρώ.
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε στα 163,14 δισ. ευρώ. Συνολικά, ανοδικά κινήθηκαν 85 μετοχές, καθοδικά 31 και αμετάβλητες παρέμειναν 11.
Θετικό κλίμα και στις διεθνείς αγορές
Η εικόνα στο εξωτερικό ήταν επίσης θετική, με τις διεθνείς αγορές να κινούνται ανοδικά, παρά την αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν.
Στη Wall Street, ο Dow Jones σημείωνε οριακή άνοδο 0,04%, ο S&P 500 ενισχυόταν κατά 0,34%, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραφε κέρδη 0,87%.
Στην αγορά ομολόγων, το 2ετές και το 10ετές αμερικανικό κινούνταν στο 3,78% και 4,29% αντίστοιχα.
Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωνε κέρδη άνω του 0,65%, ενώ ο γερμανικός DAX στη Φρανκφούρτη ενισχυόταν πάνω από 1%. Οι επενδυτές παρακολουθούν και τα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ισπανία.
Στην Ασία, οι αγορές κινήθηκαν κυρίως ανοδικά. Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,64%, ο Kospi της Νότιας Κορέας ξεχώρισε με άνοδο άνω του 3%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε κέρδη άνω του 2%.
Αντίθετα, ο ινδικός Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,86%, ενώ στην Κίνα ο CSI300 ενισχύθηκε κατά 0,84%, παρά τα στοιχεία που δείχνουν επιβράδυνση της εξαγωγικής δυναμικής λόγω αυξημένου κόστους ενέργειας και πρώτων υλών.
