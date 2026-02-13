Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε να ελέγξει το κινητό της, καταδικάστηκε σε 22 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή!

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο σπίτι όπου διαμένουν μαζί στον Βόλο

Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε να ελέγξει το κινητό της, καταδικάστηκε σε 22 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή!
13 Φεβ. 2026 18:51
Pelop News

Στον Βόλο σε φυλάκιση 22 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ένας 54χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε το κινητό της τηλέφωνο.

Από τους τσιγαράδες και τον «Έλληνα Εσκομπάρ» στις πειραγμένες αντλίες, οι 10+1 υποθέσεις στο φως από το «ελληνικό FBI», ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο σπίτι όπου διαμένουν μαζί στον Βόλο, το βράδυ της Πέμπτης. Ο 54χρονος είχε μόλις γυρίσει από το καφενείο και είπε στην σύντροφό του πως η αμφίεσή της ήταν προκλητική, ενώ την εξύβρισε και έλεγε πως τον απάτησε, σύμφωνα με το gegonota.news. Στη συνέχεια την χτύπησε στο πρόσωπο, την δάγκωσε στο χέρι και της πήρε το κινητό και το πέταξε μέσα στο πλυντήριο.

Η 50χρονη κάλεσε την αστυνομία και ο σύζυγός της συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Ενώπιον του δικαστηρίου, η ίδια κατέθεσε πως, όταν ο σύζυγός της μπήκε στο σπίτι εκείνη ετοιμαζόταν να μπει στο μπάνιο.

Η ίδια ανέφερε πως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται παρόμοια περιστατικό στο σπίτι, ενώ συχνά την βρίζει χυδαία και την χτυπά.

Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, έγινε γνωστό πως, ο 54χρονος έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη άλλες δύο φορές για παρόμοιες πράξεις.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών χωρίς αναστολή, στέλνοντάς τον στην φυλακή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:31 Αγρότες: Παρατεταγμένα τα τρακτέρ έξω από τη Βουλή, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Πέρασε με 158 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
20:11 Ληστής δεν άφησε τίποτα όρθιο, βούτηξε μέχρι και αλυσοπρίονο! Κλοπές σε 5 σπίτια με λεία 5.000 ευρώ, τάμπλετ, ηχοσύστημα
20:00 Αχαΐα: Σε περίοδο κρίσης η παραδοσιακή αρτοποιία – Υπό πίεση οι φούρνοι γειτονιάς
19:52 Πάτρα: Κλοπές δικύκλων, ληστείες, μέχρι και αλυσίδα με σταυρό από λαιμό ηλικιωμένου!
19:41 Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας για τη Λόρα, η μητέρα της δεν έχει δώσει ακόμα δείγμα DNA
19:31 Σκρέτας στον Peloponnisos FM: «Τα παιδιά αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από τουρνουά»
19:21 Υπόθεση Παναγόπουλου: Το ΠΑΣΟΚ ζητά να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
19:11 Nations League: Το πρόγραμμα της Ελλάδας και του Ομίλου της
19:00 Ο Παναγόπουλος και τα ψεύδη των άλλων
18:51 Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε να ελέγξει το κινητό της, καταδικάστηκε σε 22 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή!
18:41 Από τους τσιγαράδες και τον «Έλληνα Εσκομπάρ» στις πειραγμένες αντλίες, οι 10+1 υποθέσεις στο φως από το «ελληνικό FBI», ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Η αξία μιας επιχείρησης σε 3 επίπεδα (Μέρος Α’)
18:21 Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για διασωληνωμένο βρέφος μετά από ανακοπή
18:10 Ανείπωτη τραγωδία, νεκρός σε τροχαίο 15χρονος, σοβαρά τραυματίες δύο συνομήλικοί του
18:00 Πάτρα: Σε τροχιά είσπραξης τα ληξιπρόθεσμα του Δήμου – «Κυνήγι» οφειλών με 3.404 ειδοποιητήρια
17:55 Αλβανία: Ηθοποιός ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ από την κυβέρνηση Ράμα γιατί… η ΑΙ υπουργός με το όνομα Diella της μοιάζει
17:48 Κοπή πίτας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου – Κεντρικοί ομιλητές Παπανδρέου, Δουδωνής, Σταρακά
17:38 Έρχεται με απειλητική διάθεση η αφρικανική σκόνη, θα «πνίξει» τη χώρα το σαββατοκύριακο
17:31 «Θα εργαστούμε για την ενίσχυση της ποινικοποίησης των αντισημιτικών και ρατσιστικών πράξεων», το μήνυμα του Μακρόν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ