Youth Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους 18αρηδες

Πού και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα, ποιοι είναι δικαιούχοι και πότε λήγει η προθεσμία.

08 Μαρ. 2026 13:57
Η πλατφόρμα του Youth Pass 2026 ανοίγει επίσημα την Τρίτη 1η Απριλίου 2026 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 15 Μαΐου 2026 (23:59), δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους να διεκδικήσουν το κουπόνι των 150 ευρώ για πολιτισμό, τουρισμό και μετακινήσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους και όσες έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2025 (δηλαδή γεννημένοι το 2006 και 2007), είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Πώς λειτουργεί

 Το ποσό πιστώνεται σε ψηφιακή χρεωστική προπληρωμένη κάρτα (Visa ή Mastercard) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για:

  • Εισιτήρια θεάτρου, σινεμά, μουσείων, συναυλιών, θεαμάτων
  • Ακτοπλοϊκά & αεροπορικά εισιτήρια (εσωτερικού)
  • Διαμονή σε ξενοδοχεία & ενοικιαζόμενα δωμάτια (εσωτερικού)
  • Ενοικίαση αυτοκινήτου / μοτοσικλέτας
  • Αγορές σε βιβλιοπωλεία, μουσικά καταστήματα κ.ά.

Η κάρτα έχει ισχύ 12 μήνες από την έκδοσή της και δεν επιτρέπεται μεταφορά υπολοίπου σε μετρητά (εκτός αν προβλεφθεί διαφορετικά από την επόμενη χρονιά).

Διαδικασία αίτησης 

  1. Είσοδος στην πλατφόρμα https://vouchers.gov.gr/youthpass με κωδικούς Taxisnet
  2. Συμπλήρωση στοιχείων & επιβεβαίωση IBAN (για την πίστωση)
  3. Έκδοση ψηφιακής κάρτας μέσα σε λίγες ημέρες
  4. Χρήση έως τη λήξη ισχύος της κάρτας

Πότε μπαίνουν τα λεφτά

Οι πρώτες πιστώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Μαΐου 2026, ενώ όσοι υποβάλουν αίτηση αργότερα θα λάβουν το ποσό εντός 1–2 μηνών από την έγκριση.

Extra bonus για το 2027

Όσοι λάβουν το Youth Pass το 2026 και συμπληρώσουν το 19ο ή 20ό έτος το 2026, δικαιούνται επιπλέον 150€ το 2027 (σύνολο 300€), εφόσον συνεχίσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις.

