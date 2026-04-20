Αυξανόμενη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τη χρήση των social media από ανήλικους, με παιδιά ακόμη και δημοτικού να διαθέτουν λογαριασμούς σε δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη, ενώ χιλιάδες κλήσεις σε σχετικές γραμμές βοήθειας συνδέονται με το πρόβλημα.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ το 34% κάνει υπερβολική χρήση του διαδικτύου ενώ πάνω από 2.500 κλήσεις ετησίως έχουν γίνει για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Κάπως έτσι οδηγηθήκαμε και στην απαγόρευση των social media.