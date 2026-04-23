Ύπνος ή αϋπνία; Τα φρούτα που «ρυθμίζουν» τα βράδια σας

Ο ύπνος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες της καθημερινότητας, με τη διατροφή να παίζει καθοριστικό ρόλο. Σύμφωνα με ειδικούς, ορισμένα φρούτα μπορούν να συμβάλουν στη χαλάρωση του οργανισμού και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, ενώ άλλα ενδέχεται να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, επηρεάζοντας τον φυσικό βιορυθμό.

Ανάμεσα στις τροφές που φαίνεται να βοηθούν τον ύπνο συγκαταλέγονται τα κεράσια, τα οποία αποτελούν φυσική πηγή μελατονίνης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωσή τους πριν τον ύπνο μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Εξίσου θετική επίδραση φαίνεται να έχουν οι μπανάνες, καθώς περιέχουν μαγνήσιο, κάλιο και τρυπτοφάνη, στοιχεία που σχετίζονται με τη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης. Αντίστοιχα, το ακτινίδιο έχει μελετηθεί για τη συμβολή του στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για να αποκοιμηθεί κανείς, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τη σεροτονίνη που περιέχει.

Στη λίστα των φρούτων που θεωρούνται ευεργετικά προστίθεται και ο ανανάς, ο οποίος φαίνεται να συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων μελατονίνης, καθώς και τα σταφύλια, ιδιαίτερα οι σκουρόχρωμες ποικιλίες, που περιέχουν φυσικά ποσά της συγκεκριμένης ορμόνης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατανάλωση αυτών των φρούτων είναι προτιμότερο να γίνεται περίπου μία έως δύο ώρες πριν τον ύπνο, στο πλαίσιο μιας ήρεμης βραδινής ρουτίνας.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν φρούτα που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο. Τα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια και τα γκρέιπφρουτ, λόγω της οξύτητάς τους ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία ή καούρες. Τα μήλα, αν και ιδιαίτερα θρεπτικά, περιέχουν φυτικές ίνες και φυσικά σάκχαρα που μπορεί να ενεργοποιήσουν το πεπτικό σύστημα πριν τον ύπνο.

Το καρπούζι, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε νερό, μπορεί να οδηγήσει σε συχνές αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ φρούτα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως τα πολύ ώριμα μάνγκο ή τα αποξηραμένα φρούτα, ενδέχεται να προκαλέσουν απότομες μεταβολές στο σάκχαρο.

Η επιλογή των κατάλληλων τροφών το βράδυ φαίνεται να αποτελεί έναν απλό αλλά σημαντικό παράγοντα για έναν πιο ποιοτικό ύπνο, με τις διατροφικές συνήθειες να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική ευεξία.

