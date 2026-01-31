Υπόγειο τρόμου στη Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τις δολοφονίες της Μαρίας και της Βίκυς

Ένα σκοτεινό υπόγειο στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που εξελίσσεται σε μία από τις πιο ανατριχιαστικές των τελευταίων ετών. Οι Αρχές κρατούν δύο άνδρες, 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού, με τα στοιχεία να παραπέμπουν σε ενδεχόμενη κατά συρροή δράση.

Η έρευνα πήρε δραματική τροπή όταν ο 52χρονος, που φέρεται να έχει ομολογήσει, οδήγησε τους αστυνομικούς σε υπόγειο κτίριο στη Μενεμένη, το οποίο αποκαλύφθηκε ως ο χώρος όπου διαπράχθηκαν τα εγκλήματα που στοίχισαν τη ζωή σε δύο γυναίκες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το βράδυ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, και έκτοτε οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Το πρώτο θύμα: η Μαρία

Πρώτο θύμα του 52χρονου φερόμενου ως δράστη φέρεται να είναι η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη, η οποία αγνοούνταν από τις αρχές Οκτωβρίου. Η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί στην Αλεξανδρούπολη, ενώ, σύμφωνα με την ομολογία που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, η δολοφονία έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2024 στο υπόγειο όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, ενοχλήθηκε όταν η γυναίκα άρχισε να φωνάζει στο τηλέφωνο, της έκλεισε το στόμα και τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια συνεργού, πέταξε τη σορό της στα σκουπίδια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος είχε επικοινωνήσει με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», εμφανιζόμενος πρόθυμος να «βοηθήσει» στην έρευνα, ενώ είχε υπάρξει επικοινωνία ακόμη και με την οικογένειά του.

Η δεύτερη σορός στο δώμα

Οι έρευνες πήραν ακόμη πιο δραματική διάσταση όταν, στο δώμα του ίδιου κτιρίου, εντοπίστηκε η σορός μιας δεύτερης γυναίκας. Πρόκειται για την 43χρονη Ευριδίκη (Βίκυ) Κουτσάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί τον Ιούλιο του 2025. Και η δική της εξαφάνιση είχε απασχολήσει το «Τούνελ», που είχε φωτίσει το παρασκήνιο πριν από το τελευταίο σημάδι ζωής της.

Για την περίπτωση αυτή, ο 52χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα πέθανε στον ύπνο της, ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Αντί να ειδοποιήσει τις Αρχές, μετέφερε τη σορό της και την έκρυψε στο δώμα του κτιρίου, καλυμμένη με κουβέρτες.

Μαρτυρίες που σοκάρουν

Φίλοι και συγγενείς των θυμάτων μιλούν για ανείπωτο πόνο και οργή. Άνθρωποι που γνώριζαν τη Μαρία περιέγραψαν τη φρίκη τους, αναρωτώμενοι τι μπορεί να θάψει πια η οικογένειά της, ενώ εξέφρασαν αγανάκτηση για την καθυστέρηση των ερευνών.

Για τη Βίκυ, φίλος της ανέφερε πως εκείνη του είχε μιλήσει για έναν «παλιό φίλο» που γνώρισε τυχαία και με τον οποίο βρέθηκε για καφέ, χωρίς να φαντάζεται τι θα ακολουθούσε. Το μόνο που ζητούν πλέον οι δικοί της άνθρωποι, όπως λένε, είναι να γίνει μια αξιοπρεπής κηδεία και να αναπαυθεί η ψυχή της.

Η έρευνα σε εξέλιξη

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, μίλησαν και εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων για την τύχη της σκυλίτσας της Βίκυς, της Ρόζας, η οποία παραμένει άγνωστη, ενώ το τηλεοπτικό συνεργείο βρέθηκε και στη γειτονιά του φερόμενου ως δράστη, όπου κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα ύποπτο.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Ελληνική Αστυνομία, οι δύο συλλήψεις έγιναν μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Από τις έρευνες σε υπόγειο και ημιτελές διαμέρισμα εντοπίστηκαν σορός, ίχνη και πειστήρια, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί πλήρως το εύρος των πράξεων που αποδίδονται στους συλληφθέντες και αν υπάρχουν και άλλα θύματα.

