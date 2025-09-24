Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go

Την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, κατά την προγραμματισμένη συνάντηση της Διοίκησης της Eurobank με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ουσιαστικής διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά και την πραγματική οικονομία, μέσω του επιχειρηματικού επιταχυντή egg – enter grow go, που υλοποιείται με πρωτοβουλία της Eurobank από το 2013.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του επιχειρηματικού επιταχυντή egg – enter grow go, μιας από τις πλέον καταξιωμένες και μακροχρόνιες πρωτοβουλίες στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που λειτουργεί ως εθνική υποδομή καινοτομίας με διεθνή αναγνώριση. Μέσα από το πλαίσιο αυτό, φοιτητές, ερευνητές και νέοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών θα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αποκτώντας πρόσβαση σε δίκτυα καθοδήγησης, τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης.

Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική του Πανεπιστημίου Πατρών για σύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία, ενώ αναδεικνύει τον ρόλο της Eurobank ως σταθερού θεσμικού πυλώνα στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το egg έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ελληνική startup σκηνή, με αποδεδειγμένο αποτύπωμα στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και στην κινητοποίηση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Έχει ήδη υποστηρίξει την ανάπτυξη εκατοντάδων καινοτόμων ομάδων και εταιρειών, μερικές εκ των οποίων προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

O Πρύτανης Καθηγητής Χ. Μπούρας δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα κομβικό βήμα για το Πανεπιστήμιο Πατρών και τη στρατηγική του επιλογή να συνδέει τη γνώση με την πράξη, την έρευνα με την καινοτομία και το ακαδημαϊκό έργο με την κοινωνία και την οικονομία.

Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με τη Eurobank στο πλαίσιο του επιχειρηματικού επιταχυντή egg – enter grow go δημιουργεί έναν νέο ορίζοντα για τους φοιτητές, τους ερευνητές και τους νέους επιστήμονές μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα δεν μπορεί να περιορίζεται στα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια μόνο. Οφείλει να ανοίγει δρόμους εξωστρέφειας, να στηρίζει την επιχειρηματική καινοτομία και να ενθαρρύνει τη μετατροπή των ιδεών σε βιώσιμες πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Μέσα από το egg, οι φοιτητές μας θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δίκτυα καθοδήγησης, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ευκαιρίες χρηματοδότησης που μπορούν να τους οδηγήσουν, από τη σύλληψη μιας ιδέας στην υλοποίηση ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η συνεργασία αυτή δεν αφορά μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει ανάγκη από νέες δυνάμεις, φρέσκες ιδέες και πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα αναδείξουν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Αφορά, επίσης, τη χώρα μας, που χρειάζεται περισσότερη καινοτομία, περισσότερη δημιουργία και περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Ως Πανεπιστήμιο Πατρών, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή τη συνεργασία και να καλλιεργήσουμε μια νέα κουλτούρα δημιουργικότητας, συνεργειών και εξωστρέφειας. Θέλουμε οι φοιτητές και οι απόφοιτοί μας να αισθάνονται ότι το Πανεπιστήμιό τους είναι δίπλα τους, όχι μόνο στη μάθηση αλλά και στην πορεία προς την επαγγελματική και κοινωνική τους καταξίωση».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Eurobank κ. Γεώργιος Ζανιάς τόνισε : «Η Eurobank επενδύει σταθερά στη νέα γενιά δημιουργών, επιστημόνων και επιχειρηματιών. Μέσα από το egg – enter grow go, δημιουργούμε γέφυρες ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και την επιχειρηματική πράξη, προσφέροντας στους νέους ανθρώπους πρόσβαση σε δίκτυα καθοδήγησης, τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης. Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει το όραμά μας για μια Ελλάδα που καινοτομεί, εξάγει ιδέες και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της. Είναι μια στρατηγική επιλογή που συνδέει την εκπαίδευση με την ανάπτυξη και την έρευνα με την παραγωγή αξίας. Μέσα από τέτοιες συνέργειες, διαμορφώνουμε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας στηριζόμενο στη γνώση, την καινοτομία και τους ανθρώπους της».

Με το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Eurobank θέτουν τις βάσεις για μια γόνιμη συνεργασία που θα προάγει την καινοτομία, θα ενισχύσει την εξωστρέφεια και θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσία του Πρύτανη Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα και του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γεωργίου Π. Ζανιά. Παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. Ι. Βενέτης, Γ. Παναγιωτόπουλος, Ε. Αλμπάνη, το Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης κ. Π. Λούκας, ο Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Χ. Ροδόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας κ. Α. Κατσαούνης και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Π. Τσακανίκας, ενώ εκ μέρους της Τράπεζας Eurobank παρευρέθηκαν οι κ.κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, Ελίνα Νικάκη, Επικεφαλής Τομέα Specialised Segments & Customer Excellence, και ο κ. Κωνσταντίνος Θεοχαρόπουλος, Επικεφαλής Τραπεζικής Φορέων Δημοσίου & Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (MKO).

