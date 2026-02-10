Υπογράφονται οι συμβάσεις με τη Chevron – Τι είπε ο Παπασταύρου για ενέργεια, Περιφέρεια και ρεύμα

Την υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων με τη Chevron την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκαν οι ενεργειακές επενδύσεις, η περιφερειακή ανάπτυξη και οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.

10 Φεβ. 2026 13:45
Pelop News

Την επικείμενη υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων με τη Chevron ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι οι συμφωνίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την επόμενη εβδομάδα, με την άφιξη στελεχών της εταιρείας στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για εξέλιξη που συνδέεται με την προοπτική ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων στη χώρα.

Ο υπουργός στάθηκε και στον λεγόμενο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί έργο με πολλαπλά οφέλη, καθώς ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, δημιουργεί επενδύσεις και θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια. Παράλληλα, ανέφερε ότι προγραμματίζεται συνάντηση στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου με τον Αμερικανό ομόλογό του, προκειμένου να εξεταστούν ρυθμιστικά ζητήματα που σχετίζονται με διεθνείς ενεργειακές συνεργασίες.

Αναφερόμενος στην περιφερειακή ανάπτυξη, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η ενίσχυση της περιφέρειας αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα. Έκανε ειδική μνεία σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων στην Πελοπόννησο, αλλά και σε ενεργειακές δράσεις στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίες –όπως είπε– στοχεύουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.


Σε ό,τι αφορά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, σημείωσε ότι, παρά την άνοδο της χονδρικής τιμής στην Ευρώπη τον Ιανουάριο, στην Ελλάδα δεν καταγράφηκε αντίστοιχη επιβάρυνση. Απέδωσε την εξέλιξη αυτή στην αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης ως προς το κόστος χονδρικής.

Τέλος, αναφέρθηκε στις προσπάθειες περαιτέρω αποκλιμάκωσης των τιμών, μέσω επέκτασης των ενεργειακών διασυνδέσεων με νησιωτικές περιοχές, ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών και περιορισμού των ρευματοκλοπών, που –όπως είπε– επιβαρύνουν το σύστημα με σημαντικό οικονομικό κόστος.

