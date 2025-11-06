Ύποπτος για ριζοσπαστικοποίηση στη Γαλλία ο δράστης της επίθεσης με αμάξι

Βρέθηκαν «θρησκευτικές αναφορές στο σπίτι του», φώναξε «Αλάχου Άκμπαρ» προτού ρίξει πάνω σε πλήθος, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους

06 Νοέ. 2025 10:34
Pelop News

Στη Γαλλία οδηγός, ο οποίος έριξε χθες, το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στα δυτικά της χώρας, είναι ύποπτος για ριζοσπαστικοποίηση και στο σπίτι του βρέθηκαν «ρητές θρησκευτικές αναφορές», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

«Με βάση έναν αριθμό παραγόντων που ισχύουν γι’ αυτό το πρόσωπο και το γεγονός ότι φώναξε ‘Αλάχου Άκμπαρ’ (‘Ο Θεός είναι΄Υψιστος’), υπάρχουν αναφορές στην περίπτωσή του που είναι αρκετά ξεκάθαρες και αρκετά ρητές», είπε ο Νουνιές.

Ο υπουργός πρόσθεσε ωστόσο ότι σε αυτό το στάδιο δεν είναι σαφές αν υπάρχουν θρησκευτικά κίνητρα πίσω από την επίθεση από την οποία τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι στο νησί Ολερόν του Ατλαντικού.

«Η ειδική αντιτρομοκρατική εισαγγελία της χώρας είναι εκείνη που θα καθορίσει, μέσω ψυχιατρικής εκτίμησης, η οποία διενεργήθηκε χθες έπειτα από δύο έρευνες και από εξέταση των τηλεφωνικών αρχείων, αν αυτά τα στοιχεία πυροδότησαν τη βίαιη ενέργεια που είδαμε», δήλωσε ο Νουνιές.

Δύο από τους τραυματίες της επίθεσης παραμένουν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, κατέληξε.
